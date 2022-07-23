父親節嚴選時計 海瑞溫斯頓秀運動風格 朗格古典簡約

父親節即將在近兩周來臨，包含海瑞溫斯頓（Harry Winston）、朗格（A.Lange & Sohne）、芝柏（Girard Perregaux）等不少高級鐘表品牌也在近日推出推薦表款，積極搶搭高價位禮品商機。

海瑞溫斯頓推薦的Project Z13腕表，使用特殊的鋯合金 Zalium™打造表殼，並具備月相功能及逆跳日期顯示，整體散發鮮明的運動氣息，面盤並展現了宛如建築般的嚴謹結構。同樣展現建築特色、但芝柏的Laureato桂冠系列計時腕表則顯得更為古典，精鋼表殼中具有圓形面盤並搭配八角形表圈，同時撞色的計時次表盤則是經典的「熊貓面」，加上芝柏長達200多年的歷史，值得信賴。