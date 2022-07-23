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父親節嚴選時計 海瑞溫斯頓秀運動風格 朗格古典簡約

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
L051.1手上鏈機芯是以未經處理德國銀製成3/4夾板，並具備藍鋼螺絲、螺絲固定黃金套筒、手工雕刻擺輪夾板等特色。圖 / 朗格提供
L051.1手上鏈機芯是以未經處理德國銀製成3/4夾板，並具備藍鋼螺絲、螺絲固定黃金套筒、手工雕刻擺輪夾板等特色。圖 / 朗格提供

父親節即將在近兩周來臨，包含海瑞溫斯頓（Harry Winston）、朗格（A.Lange & Sohne）、芝柏（Girard Perregaux）等不少高級鐘表品牌也在近日推出推薦表款，積極搶搭高價位禮品商機。

海瑞溫斯頓推薦的Project Z13腕表，使用特殊的鋯合金 Zalium™打造表殼，並具備月相功能及逆跳日期顯示，整體散發鮮明的運動氣息，面盤並展現了宛如建築般的嚴謹結構。同樣展現建築特色、但芝柏的Laureato桂冠系列計時腕表則顯得更為古典，精鋼表殼中具有圓形面盤並搭配八角形表圈，同時撞色的計時次表盤則是經典的「熊貓面」，加上芝柏長達200多年的歷史，值得信賴。

德國的朗格1815則是以創辦人為靈感，看似僅時、分、小秒針的簡單功能，但L051.1手上鏈機芯是以未經處理德國銀製成3/4夾板，並具備藍鋼螺絲、螺絲固定黃金套筒、手工雕刻擺輪夾板等特色，堪稱當代高級表的典範，在簡約之中展現不凡，也像是父親與家人的情誼，日常而深厚。

海瑞溫斯頓Project Z13腕表，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Project Z13腕表，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
朗格的1815腕表是向品牌創辦人致意，因此命名為創廠的1815年，並選擇最古典的指針與面盤形式。圖 / 朗格提供
朗格的1815腕表是向品牌創辦人致意，因此命名為創廠的1815年，並選擇最古典的指針與面盤形式。圖 / 朗格提供
芝柏的Laureato桂冠系列計時腕表以圓形面盤並搭配八角形表圈，有稜有角、有態度。圖 / 芝柏提供
芝柏的Laureato桂冠系列計時腕表以圓形面盤並搭配八角形表圈，有稜有角、有態度。圖 / 芝柏提供

建築 德國 腕表

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