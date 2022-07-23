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影／觀光局推廣特色旅遊 國旅補助用完為止、不加碼
推廣台灣在地特色旅遊，觀光局於今明兩天以「島嶼進行式」為主題，在松山文創園區文創川廊舉辦實體宣傳活動，並邀請眾多旅行社與在地產業合作包裝推出生態、文化、美食、樂活及都會等主題之深度特色旅遊產品，打造屬於台灣在地品牌差異化及獨特性。
觀光局局長張錫聰說，這次活動也讓觀光產業界齊聚一堂，將備受國際讚譽台灣優質景區推薦給大家，整合生態、文化、美食、樂活、都會旅遊及多元特色等6大類遊程，呈現多元風貌，滿足不同旅人喜好，除讓國旅操作開拓出全新市場外，也替未來跨境旅遊提供國際觀光客全新面貌。
觀光局推出悠遊國旅方案於15日正式上路，民眾使用狀況踴躍，尤其是每晚最高1300元的個人住宿補助方案，是採用完為止機制，最快9月底就可能用罄。張錫聰說，目前沒有加碼規畫，國旅補助主要恢復國旅市場，讓民眾出遊意願提高，讓旅遊市場正常化後，藉著國際觀光解封讓市場更加活絡。
張錫聰說，悠遊國旅使用狀況隨時變動中，目前旅宿業已使用16萬間房，占比不到10%；團遊補助使用約5至6%，遊樂園補助約使用8至10%，距離全部用罄還有一段時間。
針對外界關注何時開放國際觀光，張錫聰說，目前仍沒有時程表，但會要觀察2面向，包括國際疫情發展及國內檢疫措施狀況，否則即使開放國際旅客來台，檢疫措施仍很嚴格，也會讓旅客來台意願不高。
張錫聰也說，一旦國境解封，開放觀光簽證開放旅客來台後就會啟動國際旅客補助措施，包括包機來台、防疫旅遊、遊輪來台補助都已經做好相關規畫；針對遊輪旅遊部分，張錫聰說，觀光局期待能鬆綁，也尊重指揮中心在疫情上的判斷。
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