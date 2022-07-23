快訊

無慢性病曾打莫德納…體育署職員突倒地身亡 死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／觀光局推廣特色旅遊 國旅補助用完為止、不加碼

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
觀光局於今明兩天舉辦「島嶼進行式」活動，民眾可到松山文創園區活動現場了解國內旅遊資訊。記者盧逸峰／攝影
觀光局於今明兩天舉辦「島嶼進行式」活動，民眾可到松山文創園區活動現場了解國內旅遊資訊。記者盧逸峰／攝影

推廣台灣在地特色旅遊，觀光局於今明兩天以「島嶼進行式」為主題，在松山文創園區文創川廊舉辦實體宣傳活動，並邀請眾多旅行社與在地產業合作包裝推出生態、文化、美食、樂活及都會等主題之深度特色旅遊產品，打造屬於台灣在地品牌差異化及獨特性。

觀光局局長張錫聰說，這次活動也讓觀光產業界齊聚一堂，將備受國際讚譽台灣優質景區推薦給大家，整合生態、文化、美食、樂活、都會旅遊及多元特色等6大類遊程，呈現多元風貌，滿足不同旅人喜好，除讓國旅操作開拓出全新市場外，也替未來跨境旅遊提供國際觀光客全新面貌。

觀光局推出悠遊國旅方案於15日正式上路，民眾使用狀況踴躍，尤其是每晚最高1300元的個人住宿補助方案，是採用完為止機制，最快9月底就可能用罄。張錫聰說，目前沒有加碼規畫，國旅補助主要恢復國旅市場，讓民眾出遊意願提高，讓旅遊市場正常化後，藉著國際觀光解封讓市場更加活絡。

張錫聰說，悠遊國旅使用狀況隨時變動中，目前旅宿業已使用16萬間房，占比不到10%；團遊補助使用約5至6%，遊樂園補助約使用8至10%，距離全部用罄還有一段時間。

針對外界關注何時開放國際觀光，張錫聰說，目前仍沒有時程表，但會要觀察2面向，包括國際疫情發展及國內檢疫措施狀況，否則即使開放國際旅客來台，檢疫措施仍很嚴格，也會讓旅客來台意願不高。

張錫聰也說，一旦國境解封，開放觀光簽證開放旅客來台後就會啟動國際旅客補助措施，包括包機來台、防疫旅遊、遊輪來台補助都已經做好相關規畫；針對遊輪旅遊部分，張錫聰說，觀光局期待能鬆綁，也尊重指揮中心在疫情上的判斷。

觀光局於今明兩天舉辦「島嶼進行式」活動，觀光局長張錫聰（中）與參展業者合影。記者盧逸峰／攝影
觀光局於今明兩天舉辦「島嶼進行式」活動，觀光局長張錫聰（中）與參展業者合影。記者盧逸峰／攝影
觀光局於今明兩天舉辦「島嶼進行式」活動，觀光局長張錫聰開幕致詞。記者盧逸峰／攝影
觀光局於今明兩天舉辦「島嶼進行式」活動，觀光局長張錫聰開幕致詞。記者盧逸峰／攝影

張錫聰 國旅補助 觀光局

延伸閱讀

交通部長王國材與金門觀光業者座談 業者盼加碼補助

澎湖觀光圈成立 王國材：觀光振興時機已到來

國旅補助明上路！1300元住宿優惠 逾153萬人次可受惠

國旅補助明上路！1300元住宿優惠 逾153萬人次可受惠

相關新聞

影／觀光局推廣特色旅遊 國旅補助用完為止、不加碼

推廣台灣在地特色旅遊，觀光局於今明兩天以「島嶼進行式」為主題，在松山文創園區文創川廊舉辦實體宣傳活動，並邀請眾多旅行社與...

影／麗寶樂園湧萬人戲水 業者估人潮將創近期新高

熱爆了！今日是農曆24節氣大暑，又是暑假周末假日，全台飆高溫，不少民眾到百貨公司吹冷氣或泳池戲水。

夏日暗沉肌大作戰！網友最愛這類美白保養品

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「美白保養品」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的四大美白保養品種類，以及五大選購因素有哪些。

盤點這夏手搖飲的新滋味！水果+冰沙精彩出現

天氣熱到讓人不想出門，消暑冰飲的手搖飲店生意長紅。今年夏天，也有很多夏季限定的新飲品上檔，水果風味搭配冰涼的冰沙、冰淇淋...

食鰻首選「口湖人養的」 口湖休息站、全+1現貨上架

雲林縣口湖鄉是鰻魚養殖重鎮，去年開始因疫情影響，外銷日本需求減少，鰻價下跌，縣府拚內銷，提升國人食鰻意願，鰻價回溫，今天...

義式啤酒吧快閃香堤廣場 一秒滿足台南義大利兩種願望

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。