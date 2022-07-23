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Acer Day盛大開跑 週末華山設體驗屋 賞新機打卡送冰沙

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
原子少年地球現場推薦最愛筆電款式。記者吳致碩／攝影
原子少年地球現場推薦最愛筆電款式。記者吳致碩／攝影

一年一度的宏碁暑期盛事2022 Acer Day盛大開跑，今年特別邀請知名男團選秀節目「原子少年ATOMBOYZ」中，最具人氣且擁有超強親和力的行星組合「地球」成為活動代言人，5位成員22日現身華山文創園區活動現場，演唱由總決賽主打歌曲改編的Acer Day主題曲「地球玩不累」，並與宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠與宏碁台灣區營運長張世欣一起宣告為期1個月的「Acer Day」系列活動正式啟動。

近年積極投入綠色環保概念設計的宏碁表示，宏碁的綠色行動平台Earthion（Earth＋Misson組成）與「地球」主題聯想度高，因此早在5月就積極接洽，邀請5位地球少年擔任活動代言人，隨著節目爆紅，在年輕族群影響力也逐步攀升，更希望透過他們的號召，讓更多民眾開始養成環保好習慣。

而在實際體驗了一系列Acer產品之後，顏值擔當的鄰家男孩林佳辰特別推薦輕薄筆電Swift 3，擁有多彩外觀及親民價格，續航力長、行動力高，特別符合大學生及社會新鮮人選購；氣質實力兼具的林煥鈞則是推薦Swift 5頂級時尚輕薄筆電，具精品級的工藝設計，同樣通過Intel Evo平台認證，規格更強大，是行動上班族的最佳選擇；健康活力的武術能手黃文廷也是環保小能手，平常以跑步、騎腳踏車做為訓練，完全符合Aspire Vero環保筆電精神。本身也是電競玩家的周祖安，親身推薦最佳入手的長銷型遊戲筆電Acer Nitro 5；而充滿酷炫魅力的電眼少年周子翔則完美詮釋Predator掠奪者氣勢，專為專業電競玩家設計的Predator Helios 300系列。

即日起至8月28日止，Acer Day綠原子體驗屋將以台北華山為起點、巡迴至光華新天地、高雄夢時代、台中草悟道等人潮聚集處；Acer Day綠原子體驗屋內備有產品體驗區，時尚輕薄筆電Swift 3、Swift 5系列，環保筆電區Aspire Vero、Nitro、Predator電競區及網美鞦韆等；現場體驗並完成IG打卡就可索取冰沙飲及口罩香氛貼；而體驗後加入Acer × Predator LINE好友則另外可拿到Acer Day原子少年Photo Card一組及Go Green抗菌隨身包。

原子少年地球今年擔任Acer Day台灣區活動代言人，現場演唱由總決賽主打歌曲改編的Acer Day主題曲。記者吳致碩／攝影
原子少年地球今年擔任Acer Day台灣區活動代言人，現場演唱由總決賽主打歌曲改編的Acer Day主題曲。記者吳致碩／攝影
2022 Acer Day盛大開跑，吸引大批民眾不畏炎熱天候參與精彩活動。記者吳致碩／攝影
2022 Acer Day盛大開跑，吸引大批民眾不畏炎熱天候參與精彩活動。記者吳致碩／攝影
宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，「Acer Day這兩年的活動主題均彰顯宏碁對人跟環境的關懷，今年更以綠色永續為重點，除了推動環保產品Vero系列之外，更透過各種綠色任務，落實了Acer品牌的永續承諾。」記者吳致碩／攝影
宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，「Acer Day這兩年的活動主題均彰顯宏碁對人跟環境的關懷，今年更以綠色永續為重點，除了推動環保產品Vero系列之外，更透過各種綠色任務，落實了Acer品牌的永續承諾。」記者吳致碩／攝影
即日起至7月24日於華山文創園區廣場設置Acer Day綠原子體驗屋，備有產品體驗區及網美鞦韆等，現場體驗並完成IG打卡就可索取冰沙飲及口罩香氛貼。記者吳致碩／攝影
即日起至7月24日於華山文創園區廣場設置Acer Day綠原子體驗屋，備有產品體驗區及網美鞦韆等，現場體驗並完成IG打卡就可索取冰沙飲及口罩香氛貼。記者吳致碩／攝影

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