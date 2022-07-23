盤點這夏手搖飲的新滋味！水果+冰沙精彩出現

天氣熱到讓人不想出門，消暑冰飲的手搖飲店生意長紅。今年夏天，也有很多夏季限定的新飲品上檔，水果風味搭配冰涼的冰沙、冰淇淋，向來是不敗組合；國產葡萄、芒果必定入列之外，就連非國產的榴槤、哈密瓜都來軋一腳，中西風味更多元。

今夏最華麗的飲品，浪漫紫色的葡萄組合當是其一。大苑子於盛夏時節推出「葡萄朵朵」新飲品，來自中部地區新鮮的巨峰葡萄現打成果汁，再搭配屏東大花農場可食用的有機玫瑰花泥，清甜多汁、香氣迷人，彷彿置身在浪漫的葡萄莊園裡。大苑子市府夢想店另有期間限定的「葡萄玫瑰霜淇淋」，以新鮮葡萄和玫瑰花瓣泥製作而成，清涼好吃又好拍。

二口旅茶今夏新品「芝芝蜜瓜」，被網友形容「好像吃下整顆哈密瓜的爽感」，再搭配彈牙的新配料「冬瓜凍」，雙瓜組合以6：4的黃金比例，帶來全新味蕾感受。8月6日前，可享第二杯8折；7、８月歡慶周年外帶、外送，另有買五送一、再送集點卡點數等優惠。

純白系的茶飲店&TEA也推出夏季冰沙節，主打「法國可可奶霜冰沙」，以法式甜點工藝精神，將法國老牌Cacao Barry可可、燕巢小農鮮奶打成綿密冰沙，再鋪上手打奶霜；另一款「相思黑鑽冰沙」，則以仙草凍配上蜜紅豆鮮奶冰沙，演繹清涼退火的復古美好回憶。業者也加強網路下單預訂服務，只要透過官網或LINE@加入好友，即可線上訂購，並可享不定時優惠。

不只消暑，也賣萌。手搖品牌五桐號今夏再度攜手華納兄弟消費部，推出經典卡通「樂一通Looney Tunes」8款人物大頭杯身及專屬封膜，崔弟、傻大貓、豬小弟等全到齊，即起至9月30日點任一飲品，皆能拿到樂一通的專屬造型杯。此外，點購冰沙系列，還可獲得合作的透明互動杯；期間同步開賣限量扮裝抱枕、室內拖鞋、杯套及大浴巾等周邊商品。

除了超夯的崔弟造型杯，五桐號夏季飲品「最完美楊枝甘露」及「芒果雲朵奶霜」也華麗回歸；還有全新的「重椰霜芒果奶酪」，以整顆鮮奶酪豪邁鋪底，配上特別的椰漿奶霜，雙倍濃醇奶香搭配新鮮芒果丁及芒果冰沙，超級消暑。