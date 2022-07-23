孟耿如當媽一樣「仙」 玫瑰金「轉轉」珠寶召喚好運

凍齡、愛美，總是女孩心裡永遠的想望。五月升格成為媽媽的孟耿如，日前在成為媽媽後首次慶生，並在ig曬出多組照片，以白色視覺搭配輕珠寶，讓人完全忘了時光的痕跡。

在ig照片中，孟耿如全身白色、荷葉澎澎袖的白色長褲裝與高跟鞋，讓她宛如剛出社會的新鮮人。貼文中感性留言「一個知道自己更加堅強的感覺❤️有愛有重量有目標」，並使用「孟耿如這樣穿」當成熱搜關鍵字hashtag；而她全身造型選擇搭配了伯爵（PIAGET）四款Possession系列玫瑰金鑽石珠寶，分別為耳環、戒指、手環，訂價自13萬4,000元至38萬9,000元不等。該系列設計是以可轉動式的設計帶來幸運、活力聯想，也像是孟耿如在身份與心境的轉變之外，依然保有清新氣質。