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孟耿如當媽一樣「仙」 玫瑰金「轉轉」珠寶召喚好運

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
ig照片中，孟耿如一身氣質白搭配PIAGET Possesstion系列玫瑰金鑽石珠寶，讓她宛如剛出社會的新鮮人。圖 / PIAGET提供
ig照片中，孟耿如一身氣質白搭配PIAGET Possesstion系列玫瑰金鑽石珠寶，讓她宛如剛出社會的新鮮人。圖 / PIAGET提供

凍齡、愛美，總是女孩心裡永遠的想望。五月升格成為媽媽的孟耿如，日前在成為媽媽後首次慶生，並在ig曬出多組照片，以白色視覺搭配輕珠寶，讓人完全忘了時光的痕跡。

在ig照片中，孟耿如全身白色、荷葉澎澎袖的白色長褲裝與高跟鞋，讓她宛如剛出社會的新鮮人。貼文中感性留言「一個知道自己更加堅強的感覺❤️有愛有重量有目標」，並使用「孟耿如這樣穿」當成熱搜關鍵字hashtag；而她全身造型選擇搭配了伯爵（PIAGET）四款Possession系列玫瑰金鑽石珠寶，分別為耳環、戒指、手環，訂價自13萬4,000元至38萬9,000元不等。該系列設計是以可轉動式的設計帶來幸運、活力聯想，也像是孟耿如在身份與心境的轉變之外，依然保有清新氣質。

而近期時尚活動不斷、昨日才出席FENDI微風信義男裝店開幕的謝欣穎，日前也在臉書曬出與資深藝人陳淑芳出席活動的花絮；一身粉紅細肩帶洋裝的謝欣穎，更讓網友紛紛留言「欣穎好美」、「第3張照片想收藏」，原來在系列貼文的第三張偷曬小心機：以Qeelin的Wulu Pink Opal粉紅蛋白石項鍊與戒指、搭配了黑白雙色指甲，格外俏皮。Qeelin的Wulu系列是以幾何的葫蘆為設計DNA造型，而粉紅色的蛋白石再和粉紅色細肩帶小洋裝搭配成帶點復古的小女人風格、甜美無敵。其中項鍊訂價56,000元、戒指則為47,500元，都在六萬元以內有找，讓小資也能輕鬆入手、荷包友善。

PIAGET Possession系列18K玫瑰金鑽石耳環，13萬4,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金鑽石耳環，13萬4,000元。圖 / PIAGET提供
一身粉紅細肩帶洋裝的謝欣穎日前在ig發文，更讓網友紛紛留言「欣穎好美」、「第3張照片想收藏」。圖 / 翻攝自 ig
一身粉紅細肩帶洋裝的謝欣穎日前在ig發文，更讓網友紛紛留言「欣穎好美」、「第3張照片想收藏」。圖 / 翻攝自 ig
孟耿如在ig貼文中感性留言「一個知道自己更加堅強的感覺❤️有愛有重量有目標」，並使用「孟耿如這樣穿」當成熱搜關鍵字hashtag。圖 / PIAGET提供
孟耿如在ig貼文中感性留言「一個知道自己更加堅強的感覺❤️有愛有重量有目標」，並使用「孟耿如這樣穿」當成熱搜關鍵字hashtag。圖 / PIAGET提供
謝欣穎以Qeelin的Wulu Pink Opal粉紅蛋白石項鍊與戒指、搭配黑白雙色指甲，格外俏皮。圖 / 翻攝自 ig、Qeelin提供（合成圖）
謝欣穎以Qeelin的Wulu Pink Opal粉紅蛋白石項鍊與戒指、搭配黑白雙色指甲，格外俏皮。圖 / 翻攝自 ig、Qeelin提供（合成圖）
Qeelin的Wulu Pink Opal粉紅蛋白石項鍊，56,000元。圖 / Qeelin提供
Qeelin的Wulu Pink Opal粉紅蛋白石項鍊，56,000元。圖 / Qeelin提供

戒指 孟耿如 珠寶

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