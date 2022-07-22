許光漢現身FENDI微風信義男裝店 率真魅力秀義式輕奢

台北信義區精品專賣店又有新鮮事，FENDI信義微風男裝店日前正式開幕，品牌於今日（五）舉行開幕派對，除有品牌大使許光漢帥氣現身，同場並有林柏宏、施柏宇與謝欣穎一同到場。信義微風男裝店是FENDI全台第五間專賣店舖，而從中午開店已有粉絲開始排隊，展現FENDI與品牌代言人的強大魅力。

許光漢今日出席時以成套灰色造型，除了O’Lock頸鍊巧妙結合FF Logo與珍珠，手上的大象灰Peekaboo ISeeU Mini更展現了斯文輕奢。許光漢首先謙稱自己還需更努力以「配得上」FENDI，並對成為品牌代言人「只有榮幸跟感謝」。他觀察FENDI的特色之一就是率真，並希望未來也能以率真的形式來呈現品牌風格。原本就喜歡俐落風格的施柏宇，造型亮點則是鏤空黑色上衣裡內的FF項鍊，並表示不排斥中性單品如短褲、長襪、靴子，而面對炎炎夏日他並堅持喝熱、不喝冰，在時髦造型下有著老靈魂、十足養生。

林柏宏則大走運動風，並將以短袖襯衫、Soft Baguette Trunk包與Match休閒鞋，展現跑趴時尚。全場唯一「紅花」謝欣穎則以長袖襯衫搭配鉛筆裙，長裙上類似「偽馬甲」的結構更讓她讚不絕口，她並透露平常喜愛逛男裝店，也欣賞男裝的結構、剪裁，而她自己平時也會選購男性單品如配件，並與男友大方分享。

原本微風信義男裝店已在六月試營運、今日正式開幕，而全台包含台北、台中、高雄皆有女裝或男女裝專賣店，微風信義男裝店則是全台首間專為男性打造，與微風信義女裝店位於同一樓層卻又獨立，也讓女性逛街時、男性也能在另一側盡情購物。微風信義男裝店的整體店裝以2022秋冬系列主題色系打造，同時設置有更寬敞的獨立更衣室。佔地面積約80平方公尺的空間是以綠、灰和駝色為主色調，兼容了沉穩、生機與中性。具管狀結構的牆面則將軟木與漆面材質陳列架懸空吊掛，同時縱橫線條設計的香檳色金屬衣架更為空間帶來了愉悅感受，成為購物時的無形亮點。而手工打造的銀色石膏牆、對角線設計的天花板與大理石地面，更帶來FENDI義大利式的時髦風格，穩重也輕快。