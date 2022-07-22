快訊

體驗人生畢業旅行？應屆畢業生躺鐵軌拍照 鐵路警局將開罰

台北羽賽／台灣內戰！戴資穎直落二勝白馭珀 晉級女單4強賽

通往1樓鐵門被鎖 雄中高二男生從2樓攀牆失足跌落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

許光漢現身FENDI微風信義男裝店 率真魅力秀義式輕奢

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
從FENDI中午開店已有粉絲在現場等候，展示了許光漢的強大代言魅力。記者 / 沈昱嘉攝影
從FENDI中午開店已有粉絲在現場等候，展示了許光漢的強大代言魅力。記者 / 沈昱嘉攝影

台北信義區精品專賣店又有新鮮事，FENDI信義微風男裝店日前正式開幕，品牌於今日（五）舉行開幕派對，除有品牌大使許光漢帥氣現身，同場並有林柏宏、施柏宇與謝欣穎一同到場。信義微風男裝店是FENDI全台第五間專賣店舖，而從中午開店已有粉絲開始排隊，展現FENDI與品牌代言人的強大魅力。

許光漢今日出席時以成套灰色造型，除了O’Lock頸鍊巧妙結合FF Logo與珍珠，手上的大象灰Peekaboo ISeeU Mini更展現了斯文輕奢。許光漢首先謙稱自己還需更努力以「配得上」FENDI，並對成為品牌代言人「只有榮幸跟感謝」。他觀察FENDI的特色之一就是率真，並希望未來也能以率真的形式來呈現品牌風格。原本就喜歡俐落風格的施柏宇，造型亮點則是鏤空黑色上衣裡內的FF項鍊，並表示不排斥中性單品如短褲、長襪、靴子，而面對炎炎夏日他並堅持喝熱、不喝冰，在時髦造型下有著老靈魂、十足養生。

林柏宏則大走運動風，並將以短袖襯衫、Soft Baguette Trunk包與Match休閒鞋，展現跑趴時尚。全場唯一「紅花」謝欣穎則以長袖襯衫搭配鉛筆裙，長裙上類似「偽馬甲」的結構更讓她讚不絕口，她並透露平常喜愛逛男裝店，也欣賞男裝的結構、剪裁，而她自己平時也會選購男性單品如配件，並與男友大方分享。

原本微風信義男裝店已在六月試營運、今日正式開幕，而全台包含台北、台中、高雄皆有女裝或男女裝專賣店，微風信義男裝店則是全台首間專為男性打造，與微風信義女裝店位於同一樓層卻又獨立，也讓女性逛街時、男性也能在另一側盡情購物。微風信義男裝店的整體店裝以2022秋冬系列主題色系打造，同時設置有更寬敞的獨立更衣室。佔地面積約80平方公尺的空間是以綠、灰和駝色為主色調，兼容了沉穩、生機與中性。具管狀結構的牆面則將軟木與漆面材質陳列架懸空吊掛，同時縱橫線條設計的香檳色金屬衣架更為空間帶來了愉悅感受，成為購物時的無形亮點。而手工打造的銀色石膏牆、對角線設計的天花板與大理石地面，更帶來FENDI義大利式的時髦風格，穩重也輕快。

本季單品首推Soft trunk「法棍」小箱值得留意，由於包款內側少去隔板而讓容量加大，同時價格也更親民、訂價約6萬3,000元，並有手提、肩背、側背三種可能。FF Logo系列則有新款Fendi Row「捲筒包」，也像甜美的奶油捲，另一款FF O’Lock包則同樣採取薄型隔板的設計手法，讓收納容量大幅提升。值得一提的是，本季鞋款除了運動前衛風格，也有一雙拼接紅色與O’Lock裝飾的樂福鞋便鞋，可搭配勃根地色獵裝，在休閒中散發正裝風格，並合適派對、晚宴，以展現FENDI男性典雅、動感的義式活力。

面對將來臨的父親節，林柏宏並表示想將身上的拼接千鳥格襯衫當成父親禮。記者 / 沈昱嘉攝影
面對將來臨的父親節，林柏宏並表示想將身上的拼接千鳥格襯衫當成父親禮。記者 / 沈昱嘉攝影
FENDI品牌代言人許光漢今日出席微風信義男裝店記者會，許光漢並對成為代言人表示只有榮幸跟感謝。記者 / 沈昱嘉攝影
FENDI品牌代言人許光漢今日出席微風信義男裝店記者會，許光漢並對成為代言人表示只有榮幸跟感謝。記者 / 沈昱嘉攝影
許光漢今日出席時以成套灰色造型，除了O’Lock頸鍊巧妙結合FF Logo與珍珠，手上的大象灰Peekaboo ISeeU Mini更展現了斯文輕奢氣質。記者 / 沈昱嘉攝影
許光漢今日出席時以成套灰色造型，除了O’Lock頸鍊巧妙結合FF Logo與珍珠，手上的大象灰Peekaboo ISeeU Mini更展現了斯文輕奢氣質。記者 / 沈昱嘉攝影
Nano First 狐狸毛鍊帶掛飾包，43,000元。圖 / FENDI提供
Nano First 狐狸毛鍊帶掛飾包，43,000元。圖 / FENDI提供
大象灰Peekaboo ISeeU Medium，17萬4,000元。圖 / FENDI提供
大象灰Peekaboo ISeeU Medium，17萬4,000元。圖 / FENDI提供
林柏宏巧妙混搭格紋外套、Soft Baguette Trunk包與Match休閒鞋，展現跑趴時尚。記者 / 沈昱嘉攝影
林柏宏巧妙混搭格紋外套、Soft Baguette Trunk包與Match休閒鞋，展現跑趴時尚。記者 / 沈昱嘉攝影
圖騰First Medium包，29萬元。圖 / FENDI提供
圖騰First Medium包，29萬元。圖 / FENDI提供
完整豐富的包款、鞋履、衣物，將為時尚男性帶來豐富的風格選擇。圖 / FENDI提供
完整豐富的包款、鞋履、衣物，將為時尚男性帶來豐富的風格選擇。圖 / FENDI提供
Flow FF LOGO運動鞋，32,500元。圖 / FENDI提供
Flow FF LOGO運動鞋，32,500元。圖 / FENDI提供
原本就喜歡俐落風格的施柏宇，造型亮點則是鏤空黑色上衣裡內的FF項鍊，並表示不排斥中性的單品如短褲、長襪、靴子。記者 / 沈昱嘉攝影
原本就喜歡俐落風格的施柏宇，造型亮點則是鏤空黑色上衣裡內的FF項鍊，並表示不排斥中性的單品如短褲、長襪、靴子。記者 / 沈昱嘉攝影
完整豐富的包款、鞋履、衣物，將為時尚男性帶來豐富的風格選擇。圖 / FENDI提供
完整豐富的包款、鞋履、衣物，將為時尚男性帶來豐富的風格選擇。圖 / FENDI提供
施柏宇以黑色鏤空上衣搭配FENDI FF項鍊，加上動感肢體語言宛如動漫經典「JoJo立」、十足戲劇張力。記者 / 沈昱嘉攝影
施柏宇以黑色鏤空上衣搭配FENDI FF項鍊，加上動感肢體語言宛如動漫經典「JoJo立」、十足戲劇張力。記者 / 沈昱嘉攝影
謝欣穎以長袖襯衫搭配特殊剪裁結構的鉛筆裙，長裙上「偽馬甲」的結構更讓她讚不絕口、個性感十足。記者 / 沈昱嘉攝影
謝欣穎以長袖襯衫搭配特殊剪裁結構的鉛筆裙，長裙上「偽馬甲」的結構更讓她讚不絕口、個性感十足。記者 / 沈昱嘉攝影
FEND約80平方公尺的微風信義男裝店，兼容了沉穩、生機與中性調性。圖 / FENDI提供
FEND約80平方公尺的微風信義男裝店，兼容了沉穩、生機與中性調性。圖 / FENDI提供
O' Lock長項鍊，12,500元。圖 / FENDI提供
O' Lock長項鍊，12,500元。圖 / FENDI提供
灰色soft Baguette Trunk包，63,000元。圖 / FENDI提供
灰色soft Baguette Trunk包，63,000元。圖 / FENDI提供
謝欣穎以長袖襯衫搭配特殊剪裁結構的鉛筆裙，長裙上「偽馬甲」的結構更讓她讚不絕口、個性感十足。記者 / 沈昱嘉攝影
謝欣穎以長袖襯衫搭配特殊剪裁結構的鉛筆裙，長裙上「偽馬甲」的結構更讓她讚不絕口、個性感十足。記者 / 沈昱嘉攝影
O' Lock樂福皮鞋，30,500元。圖 / FENDI提供
O' Lock樂福皮鞋，30,500元。圖 / FENDI提供
林柏宏巧妙混搭格紋外套、Soft Baguette Trunk包與Match休閒鞋，展現跑趴時尚。記者 / 沈昱嘉攝影
林柏宏巧妙混搭格紋外套、Soft Baguette Trunk包與Match休閒鞋，展現跑趴時尚。記者 / 沈昱嘉攝影
手工打造的銀色石膏牆、對角線設計的天花板與大理石地面，帶來義大利式的時髦風格，穩重也輕快。圖 / FENDI提供
手工打造的銀色石膏牆、對角線設計的天花板與大理石地面，帶來義大利式的時髦風格，穩重也輕快。圖 / FENDI提供

FENDI 微風 品牌

延伸閱讀

OPPO Reno8系列登台！許光漢「佛系拍照」讚日夜都好拍

許光漢突自爆手機有自拍「森林」照：每天都有整理

柯佳嬿狠請小三「吃薯條」 網友直呼：坤達快看

《媽，別鬧了！》柯佳嬿、林柏宏成「肉慾情侶」！二度摘金鐘視后　30+少女肌這樣養成

相關新聞

林志穎車禍人平安 手上疑似破千萬名表超跑車主限定

林志穎今日意外在桃園蘆竹車禍，車輛當場起火，車上乘客包含林志穎及其兒子，據了解兩人都已在醫院治療、家人也已報平安。林志穎...

許光漢現身FENDI微風信義男裝店 率真魅力秀義式輕奢

台北信義區精品專賣店又有新鮮事，FENDI信義微風男裝店日前正式開幕，品牌於今日（五）舉行開幕派對，除有品牌大使許光漢帥...

高雄最大美容展開幕！超殺優惠1折起 還能一票看2展

炎熱的夏天到來，周末該去哪裡玩呢？快來一起激起購物欲，讓自己變漂亮吧！由聯合報系主辦第32屆「udn國際美容化妝品展」巡...

絕美星空一手掌握 蘭蔻七夕限定星空唇膏限定3色全包

絕美的星空不只在天上，更可以一手掌握，蘭蔻在今年七夕，以「愛戀星空」為概念，推出絕對完美唇膏2022七夕限定版，暱稱為星...

流動內餡+鄰里故事 大直英迪格酒店中秋「金蝶引月」

中秋佳節將近，台北大直英迪格酒店推出「金蝶引月」中秋禮盒，禮盒設計的靈感來自鄰近的劍南蝶園，黑與金色碰撞出蝶舞之姿；內含...

洗臉順便抗老！京城之霜推全效洗面霜 加強清潔保養

愛保養的人都知道，保養第一步是清潔，現在不少品牌更喊出，洗臉也要順便保養，京城之霜推出頂級全效洗面霜，以Actuat E...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。