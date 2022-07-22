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高雄最大美容展開幕！超殺優惠1折起 還能一票看2展

聯合報／ 記者劉小川／即時報導
高雄美容展，一票看兩展，讓美麗與旅行讓你知性又美麗。圖／主辦單位提供
高雄美容展，一票看兩展，讓美麗與旅行讓你知性又美麗。圖／主辦單位提供

炎熱的夏天到來，周末該去哪裡玩呢？快來一起激起購物欲，讓自己變漂亮吧！由聯合報系主辦第32屆「udn國際美容化妝品展」巡迴第二站登陸高雄，即日起至7月25日於高雄展覽館閃亮開展，不僅可以搶得便宜，最低下殺1折起，還能夠一票看兩展，美容展與高雄旅行公會國際旅展，現場有上百家廠商，近350個攤位可以逛，不只能愛美保養，還能來場旅行。

udn國際美容化妝品展就像每位熱愛時尚女性的更衣間，串連年度主題「Beauty Land」，應有盡有沈浸在彩妝、美甲、美髮樂趣繽紛樂園之中。將遊玩的繽紛享受與愛美自我，一同深入探索其中。讓各位女孩在這次展覽之中，找到屬於自己的色彩，從眼妝、底妝、保養都能盡興。

高雄展活動有MEKO推出的城市街角眼影盤，霧面絲绒、緞面珠光及閃耀亮片等不同質地，將都會女性完美呈現；在酷夏中，肌膚補水更重要，產品選擇需求不黏膩的保濕保養聖品，靚姿喚白保濕精華液，清爽保濕不粘膩，讓鎖水再升級。

法媚兒推出激光淡斑美白修護精華，讓陽光曝曬後，還能擁有淨透的光澤肌膚，及對抗紫外線對肌膚造成傷害的防護。

美容展從美體小細節到提升保養儀式感產品應有盡有，展場上都能讓熱情的高雄民眾體驗，除了美麗，質感美甲，包括米蘿美甲光漾幻彩貓眼膠、S+水染系列創造絕美水墨質感美甲。

美容展此次祭出一票看兩展好康雙享之外，還有FUN夏三重奏活動如入場前100名送限量V-line面膜、看展抽FARMELL法媚兒萬元保養組及全館消費滿額抽Honeywell空氣清淨機等。

展覽資訊

第32屆「udn國際美容化妝品展」高雄站

日期：即日起至7月25日

地點：高雄展覽館（高雄市前鎮區成功二路39號）

安諾萊雅 爆水光潤粉底精華（紫）展場優惠價／1060元。圖／主辦單位提供
安諾萊雅 爆水光潤粉底精華（紫）展場優惠價／1060元。圖／主辦單位提供
CUCCIO蜂蜜牛奶乳霜＋指緣油套組 展場優惠價／820元。圖／主辦單位提供
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快來高雄美容展，尋找愛自己的方式，讓美麗與輕鬆旅行兼具。圖／主辦單位提供
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今夏最大高雄美容展7／22～7／25高雄展覽館盛大開展，姐妹們揪起來。圖／主辦單位提供
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Meko 城市街角眼影盤 展場優惠價／299元。圖／主辦單位提供
Meko 城市街角眼影盤 展場優惠價／299元。圖／主辦單位提供
法媚兒激光淡斑美白修護精華50ml＋50g 展場優惠價／9480元。圖／主辦單位提供
法媚兒激光淡斑美白修護精華50ml＋50g 展場優惠價／9480元。圖／主辦單位提供

美甲 化妝品

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