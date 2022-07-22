絕美星空一手掌握 蘭蔻七夕限定星空唇膏限定3色全包

絕美的星空不只在天上，更可以一手掌握，蘭蔻在今年七夕，以「愛戀星空」為概念，推出絕對完美唇膏2022七夕限定版，暱稱為星空小蠻腰，三種顏色包裝，搭配最熱賣的三款色號，絕對要全包色。

蘭蔻將浪漫、璀璨的銀河星空摘下，裝飾在唇膏外殼，包括有深藍色、粉紅、白色三款包裝，星空與滿天金色星月，呈現在唇膏外殼上，還有著細緻磨砂手感，充滿奢華浪漫感。

而且絕對完美唇膏，有著絲絨霧感的妝效，以球型持色粉體，一擦幻化薄紗質地更顯色，加入大馬士革玫瑰精油、白玫瑰精粹、千葉玫瑰精萃與抗老成分「普拉絲鏈」，一抹即潤的完美質地。