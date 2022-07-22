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「石二鍋本體」買一送一 8款「贈菜券」免費領
平價親民的「石二鍋」想來是年輕人聚餐優選之一，近期也有好康優惠。即日起至8/1到臉書粉絲團領取「贈菜券」，消費滿額就能兌換香辣魚豆腐、排骨酥、芋香貢丸等8種人氣火鍋料；或8/3前，Uber Eats外送可享有被網友戲稱「石二鍋本體」的檸檬冬瓜冰沙、黑豆茶買一送一優惠。
細究「石二鍋」高CP值的由來，除了238元起即可享用台式經典鍋物外，還包括消費者可任選菜多或肉多套餐，想補充蔬菜纖維可選140g基本肉量搭配大菜盤的「愛呷菜」，而肉食主義者可選擇180g大肉量搭配小菜盤的「愛呷肉」，加上飯麵副食與無限暢飲的檸檬冬瓜冰沙、黑豆茶，難怪榮登鄉民最愛火鍋。
「石二鍋」最經典的「石頭鍋」，以麻油爆炒蒜頭、洋蔥，再注入鮮甜柴魚高湯，搭配雪花牛、上選豬肉或國產安心雞腿，每份238~338元；夏日開胃首選「酸菜白肉鍋」，採獨門發酵工法的酸白菜清香回甘，搭配豬五花，每份308元；「剝皮辣椒雞鍋」湯底則以雞爪、雞骨架熬煮，湯頭濃醇富含膠質，滋味香辣回甘，每份278元。
「石二鍋」本次送出8款贈菜券，8/15前可至臉書粉絲團免費領取，包含消費滿238元即可兌換的原味水晶餃、百頁魚豆腐、芋頭或升級大菜大肉套餐，以及消費滿500元可兌換的蝦爆起司丸、芋香貢丸、香辣魚豆腐與排骨酥，贈菜券內用或生食外帶都適用，使用期限至8/31。
此外，「石二鍋」檸檬冬瓜冰沙人氣火爆，使用檸檬原汁與純正冬瓜磚熬煮，酸甜又消暑，因此被網友戲稱為「被火鍋耽誤的檸檬冬瓜冰沙」、「石二鍋本體」；清爽的黑豆茶也有不少擁護者，選用小農栽種、無農藥化肥的台灣黑豆，自然芬芳、餘韻回甘。即日起至8/3，使用Uber Eats訂購「石二鍋」外送，即享有檸檬冬瓜冰沙、黑豆茶買一送一優惠，兩款飲品單杯原價39元，相當於現省39元。
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