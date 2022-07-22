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盛夏必吃鰻魚！小倉屋限量「買一送一」、推佐鰻超夏酒

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
小倉屋推出多樣鰻魚優惠。圖／小倉屋提供
小倉屋推出多樣鰻魚優惠。圖／小倉屋提供

盛夏，也是日本人的鰻魚祭，要利用此時吃鰻魚、補元氣。源自日本百年鰻魚名店田舍庵的小倉屋，也將於7/23~8/7舉辦「盛夏鰻魚祭活力plus調酒一夏」，推出「經典與亮點2+3」，包括限量買一送一、升級、新品鰻增量，以及與台北日式風格酒吧ICE-END聯名推出兩款佐鰻超夏酒。

7/23及8/4兩天土用丑之日，小倉屋祭出每年必推的「鰻蒸竹定食」外帶便當買一送一限量100組；7/23~8/7活動期間，凡外帶「鰻蒸定食」可免費升級。今年還加碼，凡在店內享用2022新品「三味鰻丼」蒲燒鰻、增量25%。

此外，與台北酒吧ICE-END聯名，推出兩款適合佐鰻魚餐點的調酒，16天的鰻魚祭慶典同步「買一杯送一杯」；預點「鰻蒸竹定食」3套組、免費送1瓶即將上市的聯名酒及3份玉子燒等。

業者表示，優質的鰻魚養殖成長期，需要一年半到兩年的時間，坊間也有養殖半年就上市的鰻魚，但相對口感不同。年度最佳食鰻補元氣的「土用丑之日」，小倉屋推出「盛夏鰻魚祭活力plus調酒一夏」，共有上述5大限定超值優惠活動。

台北東區的知名日式酒吧「WA-SHU 和酒」及「ICE-END」主理人稻葉智章（Tomo San），特別為小倉屋設計的「紫蘇紅酒」、「鳳梨燒酒」兩款適合佐鰻魚餐的聯名調酒中，「紫蘇紅酒」以紅酒為基礎，結合日本調味品紅紫蘇，秘密武器白蘭地營造出優雅的餘味，尤其適合搭配蒲燒鰻和鰻肝。

另一款「鳳梨燒酒」，則以日本燒酒為原料，融合台灣代表水果之一的鳳梨，兩者完美平衡，添加的柚子的香氣也讓人食指大動，特別適合搭配白燒和鰻蒸。

小倉屋 (kokuraya)

店址：台北市大安區光復南路280巷27號 (近捷運國父紀念館站2號出口)

電話：022721-8555

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三味鰻丼。圖／小倉屋提供
三味鰻丼。圖／小倉屋提供
鰻蒸定食。圖／小倉屋提供
鰻蒸定食。圖／小倉屋提供
小倉屋與ICE-END聯名兩款調酒。圖／小倉屋提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小倉屋與ICE-END聯名兩款調酒。圖／小倉屋提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 鳳梨

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