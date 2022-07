王的傳人挑大樑 香奈兒2022／23秋冬前導形象新釋出

香奈兒今日釋出2022/23秋冬前導系列形象廣告,除了由藝術家SMITH整鏡拍攝,並邀請到品牌代言人大使、出身摩納哥王室的夏洛特·卡西拉奇(Charlotte Casiraghi)演出,同時在平面影像之中,再釋出一組一分鐘短影片,展現出夢境與現實間的寫意遊走。

香奈兒藝術總監維Virginie Viard表示,「夏洛特(Charlotte Casiraghi)舉手投足之間流露香奈兒的風格魅力,同時仍保有自己的獨特個性。」於此同時,她在創作此系列時也受到夏洛特的自信與不拘一格的態度所啟發,而Charlotte Casiraghi則為此回應,由於她從小就和Virginie Viard認識,因此彼此擁有了絕佳默契,而全系列單品從斜紋軟呢與黑色天鵝絨長褲套裝、印花真絲縐紗或菱格紋丹寧套裝,都和她的日常生活十分貼近。「這次秋冬系列搭配許多牛仔褲、襯衫還有天鵝絨等帶有厚度的布料……我覺得多樣性選擇很重要,可以依據當下情境展現不同的樣貌。」

在釋出的多組形象視覺中,Charlotte Casiraghi時而信步遊走於沙灘海邊、在結構感鮮明的建築結構旁小歇,時而在長沙發上輕倚。影像的明亮度像是透過太陽眼鏡後的視野、降低了強光的刺激。畫質帶有纖細的顆粒感之外,視覺再像是沾染上一層柔焦的懷舊濾鏡,甚至偶爾將焦段集中於背景的海洋,如幻似夢。同時Charlotte Casiraghi時而穿著連身的印花長裙配戴多串式的珍珠項鍊與太陽眼鏡,似沐浴在晨光之下,享受美好瞬間,時而則換上單寧的翻領短夾克並將頭髮後梳,展現了中性的英氣勃勃、自信與蓄勢待發。

香奈兒並同步發表了該系列的短影片,同樣由Charlotte Casiraghi擔綱演出。鏡頭從黃昏日落的窗外美景開始,影像由模糊變得清晰,鏡頭尾隨著Charlotte Casiraghi出發,遍及了海港、屋舍與野外。海平面上隨著日照反射的光芒,像是伴隨著美好時刻與當下的無聲歡呼,此時Charlotte Casiraghi沐浴在陽光下拾級而上,並向更高的曠野之處步行而去,最後她選擇靜止、臣服,讓呼習與心念,與大自然的萬事萬物、合而為一。