快訊

士兵全若堯殉職 相驗死因是胸腔破裂、出血過多致死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王的傳人挑大樑 香奈兒2022／23秋冬前導形象新釋出

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在2022/23秋冬前導系列形象廣告形象視覺中，Charlotte Casiraghi時而信步遊走於沙灘海邊、時而在長沙發上輕倚。圖 / CHANEL提供
在2022/23秋冬前導系列形象廣告形象視覺中，Charlotte Casiraghi時而信步遊走於沙灘海邊、時而在長沙發上輕倚。圖 / CHANEL提供

香奈兒今日釋出2022/23秋冬前導系列形象廣告，除了由藝術家SMITH整鏡拍攝，並邀請到品牌代言人大使、出身摩納哥王室的夏洛特·卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）演出，同時在平面影像之中，再釋出一組一分鐘短影片，展現出夢境與現實間的寫意遊走。

香奈兒藝術總監維Virginie Viard表示，「夏洛特（Charlotte Casiraghi）舉手投足之間流露香奈兒的風格魅力，同時仍保有自己的獨特個性。」於此同時，她在創作此系列時也受到夏洛特的自信與不拘一格的態度所啟發，而Charlotte Casiraghi則為此回應，由於她從小就和Virginie Viard認識，因此彼此擁有了絕佳默契，而全系列單品從斜紋軟呢與黑色天鵝絨長褲套裝、印花真絲縐紗或菱格紋丹寧套裝，都和她的日常生活十分貼近。「這次秋冬系列搭配許多牛仔褲、襯衫還有天鵝絨等帶有厚度的布料……我覺得多樣性選擇很重要，可以依據當下情境展現不同的樣貌。」

在釋出的多組形象視覺中，Charlotte Casiraghi時而信步遊走於沙灘海邊、在結構感鮮明的建築結構旁小歇，時而在長沙發上輕倚。影像的明亮度像是透過太陽眼鏡後的視野、降低了強光的刺激。畫質帶有纖細的顆粒感之外，視覺再像是沾染上一層柔焦的懷舊濾鏡，甚至偶爾將焦段集中於背景的海洋，如幻似夢。同時Charlotte Casiraghi時而穿著連身的印花長裙配戴多串式的珍珠項鍊與太陽眼鏡，似沐浴在晨光之下，享受美好瞬間，時而則換上單寧的翻領短夾克並將頭髮後梳，展現了中性的英氣勃勃、自信與蓄勢待發。

香奈兒並同步發表了該系列的短影片，同樣由Charlotte Casiraghi擔綱演出。鏡頭從黃昏日落的窗外美景開始，影像由模糊變得清晰，鏡頭尾隨著Charlotte Casiraghi出發，遍及了海港、屋舍與野外。海平面上隨著日照反射的光芒，像是伴隨著美好時刻與當下的無聲歡呼，此時Charlotte Casiraghi沐浴在陽光下拾級而上，並向更高的曠野之處步行而去，最後她選擇靜止、臣服，讓呼習與心念，與大自然的萬事萬物、合而為一。

畫面結合了慢動作、凝視與刻意停格等不同手法，並在音樂家Sir Alice演唱的「Phantom」中，展現了隨性、遐想與自由。目前影片也可於香奈兒官方youtube頻道中欣賞，影片標題則為「The Film of the CHANEL Fall-Winter 2022/23 Pre-Collection Campaign — CHANEL」。迫不及待欣賞季節新品？全新香奈兒2022/23秋冬前導系列並將自2022年7月27日（三），於專賣店正式登場。

香奈兒藝術總監維Virginie Viard表示，Charlotte Casiragh舉手投足之間流露香奈兒的風格魅力，同時仍保有獨特個性，她在創作時也深受其風格啟發。圖 / CHANEL提供
香奈兒藝術總監維Virginie Viard表示，Charlotte Casiragh舉手投足之間流露香奈兒的風格魅力，同時仍保有獨特個性，她在創作時也深受其風格啟發。圖 / CHANEL提供
在2022/23秋冬前導系列形象廣告形象視覺中，Charlotte Casiraghi時而信步遊走於沙灘海邊、時而在長沙發上輕倚。圖 / CHANEL提供
在2022/23秋冬前導系列形象廣告形象視覺中，Charlotte Casiraghi時而信步遊走於沙灘海邊、時而在長沙發上輕倚。圖 / CHANEL提供
Charlotte Casiragh表示，全系列單品從斜紋軟呢與黑色天鵝絨長褲套裝、印花真絲縐紗或菱格紋丹寧套裝，都與其日常生活十分貼近。圖 / CHANEL提供
Charlotte Casiragh表示，全系列單品從斜紋軟呢與黑色天鵝絨長褲套裝、印花真絲縐紗或菱格紋丹寧套裝，都與其日常生活十分貼近。圖 / CHANEL提供
金屬水晶鑲飾多彩寶石長項鍊，11萬1,000元。圖 / CHANEL提供
金屬水晶鑲飾多彩寶石長項鍊，11萬1,000元。圖 / CHANEL提供
從曠野、郊外到海洋，香奈兒2022/23秋冬前導系列形象廣告，在夢境與現實間寫意遊走。圖 / CHANEL提供
從曠野、郊外到海洋，香奈兒2022/23秋冬前導系列形象廣告，在夢境與現實間寫意遊走。圖 / CHANEL提供
米色皮革菱格紋雙色涼鞋，38,000元。圖 / CHANEL提供
米色皮革菱格紋雙色涼鞋，38,000元。圖 / CHANEL提供
香奈兒藝術總監維Virginie Viard表示，Charlotte Casiragh舉手投足之間流露香奈兒的風格魅力，同時仍保有獨特個性，她在創作時也深受其風格啟發。圖 / CHANEL提供
香奈兒藝術總監維Virginie Viard表示，Charlotte Casiragh舉手投足之間流露香奈兒的風格魅力，同時仍保有獨特個性，她在創作時也深受其風格啟發。圖 / CHANEL提供
從曠野、郊外到海洋，香奈兒2022/23秋冬前導系列形象廣告，在夢境與現實間寫意遊走。圖 / CHANEL提供
從曠野、郊外到海洋，香奈兒2022/23秋冬前導系列形象廣告，在夢境與現實間寫意遊走。圖 / CHANEL提供
黑色皮革菱格紋皮穿鍊滾邊肩背包，13萬5,500元。圖 / CHANEL提供
黑色皮革菱格紋皮穿鍊滾邊肩背包，13萬5,500元。圖 / CHANEL提供
包含斜紋軟呢、單寧、香奈兒的經典雙C圖案，都在本系列不同細節中優雅再現。圖 / CHANEL提供
包含斜紋軟呢、單寧、香奈兒的經典雙C圖案，都在本系列不同細節中優雅再現。圖 / CHANEL提供
粉色天鵝絨繞踝涼鞋，44,600元。圖 / CHANEL提供
粉色天鵝絨繞踝涼鞋，44,600元。圖 / CHANEL提供

香奈兒

延伸閱讀

「水晶夫人」沙龍請入座 香奈兒聯手土倫設計節秀工藝

士林分署加開拍賣會 推出BMW、名牌包

珍稀不凡的完美詮釋 香奈兒推嘉柏麗香精綻放極致之作

瑪莉詠柯蒂亞戴上億黃鑽亮相 香奈兒巴黎展1932珠寶

相關新聞

林志穎車禍人平安 手上疑似破千萬名表超跑車主限定

林志穎今日意外在桃園蘆竹車禍，車輛當場起火，車上乘客包含林志穎及其兒子，據了解兩人都已在醫院治療、家人也已報平安。林志穎...

OKmart聯手手搖飲品牌OLAND 首度推出3款「茶系列」飲品

炎熱夏天氣溫不時飆到34度以上，總想來一杯冰飲降溫。OKmart看準茶飲商機，OKCafe與新生代手搖品牌OLAND聯手...

各限量6000組！萊爾富推兩款449元「中元普渡箱」

搶攻中元商機，萊爾富7月27日至8月23日推出「飄飄FUN暑假」好康優惠，為了便利民眾快速採買，祭出兩款各限量6,000...

王的傳人挑大樑 香奈兒2022／23秋冬前導形象新釋出

香奈兒今日釋出2022/23秋冬前導系列形象廣告，除了由藝術家SMITH整鏡拍攝，並邀請到品牌代言人大使、出身摩納哥王室...

國旅補助開跑！台南多家飯店開幕 高達549家旅宿業參加

交通部觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」自7月15日起開跑，台南市目前已有549家旅宿業參加，其中473家直接適用加...

全家便利商店╳「鬼門圖文」推7款趣味商品集點加價購

圖文界最夯阿嬤大駕光臨全家便利商店！中元節倒數3周，全家便利商店攜手黑色幽默風格的「鬼門圖文」展開「中元buy buy攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。