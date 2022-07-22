王的傳人挑大樑 香奈兒2022／23秋冬前導形象新釋出

香奈兒今日釋出2022/23秋冬前導系列形象廣告，除了由藝術家SMITH整鏡拍攝，並邀請到品牌代言人大使、出身摩納哥王室的夏洛特·卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）演出，同時在平面影像之中，再釋出一組一分鐘短影片，展現出夢境與現實間的寫意遊走。

香奈兒藝術總監維Virginie Viard表示，「夏洛特（Charlotte Casiraghi）舉手投足之間流露香奈兒的風格魅力，同時仍保有自己的獨特個性。」於此同時，她在創作此系列時也受到夏洛特的自信與不拘一格的態度所啟發，而Charlotte Casiraghi則為此回應，由於她從小就和Virginie Viard認識，因此彼此擁有了絕佳默契，而全系列單品從斜紋軟呢與黑色天鵝絨長褲套裝、印花真絲縐紗或菱格紋丹寧套裝，都和她的日常生活十分貼近。「這次秋冬系列搭配許多牛仔褲、襯衫還有天鵝絨等帶有厚度的布料……我覺得多樣性選擇很重要，可以依據當下情境展現不同的樣貌。」

在釋出的多組形象視覺中，Charlotte Casiraghi時而信步遊走於沙灘海邊、在結構感鮮明的建築結構旁小歇，時而在長沙發上輕倚。影像的明亮度像是透過太陽眼鏡後的視野、降低了強光的刺激。畫質帶有纖細的顆粒感之外，視覺再像是沾染上一層柔焦的懷舊濾鏡，甚至偶爾將焦段集中於背景的海洋，如幻似夢。同時Charlotte Casiraghi時而穿著連身的印花長裙配戴多串式的珍珠項鍊與太陽眼鏡，似沐浴在晨光之下，享受美好瞬間，時而則換上單寧的翻領短夾克並將頭髮後梳，展現了中性的英氣勃勃、自信與蓄勢待發。

香奈兒並同步發表了該系列的短影片，同樣由Charlotte Casiraghi擔綱演出。鏡頭從黃昏日落的窗外美景開始，影像由模糊變得清晰，鏡頭尾隨著Charlotte Casiraghi出發，遍及了海港、屋舍與野外。海平面上隨著日照反射的光芒，像是伴隨著美好時刻與當下的無聲歡呼，此時Charlotte Casiraghi沐浴在陽光下拾級而上，並向更高的曠野之處步行而去，最後她選擇靜止、臣服，讓呼習與心念，與大自然的萬事萬物、合而為一。