林志穎車禍人平安 手上疑似破千萬名表超跑車主限定

林志穎今日意外在桃園蘆竹車禍，車輛當場起火，車上乘客包含林志穎及其兒子，據了解兩人都已在醫院治療、家人也已報平安。林志穎官方臉書的首則影片貼文則瞬間湧入700多則留言，祝福林志穎父子平安。而當時他手上配戴的手表疑似頂級名表RICHARD MILLE，估價近兩千萬。

由於宛如凍齡的好狀態與深厚「身家」，也讓林志穎近年相當受精品品牌青睞，但他也愛惜羽毛、「嚴選」出席。近年如2017年時他便曾出席卡地亞「珍稀時刻」腕表展，配戴上Rotonde Astromystérieux天體運轉式神秘陀飛輪梯形切割鑽石腕表，訂價同樣上看千萬，2018年時則受另一頂級鐘表品牌Roger Dubuis之約，出席活動並配戴了Excalibur Spider Aventador S雙擒縱跳秒腕表，表款訂價約696萬元，表款則展現了狂野、精密複雜的賽車運動風格。