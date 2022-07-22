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林志穎車禍人平安 手上疑似破千萬名表超跑車主限定
林志穎今日意外在桃園蘆竹車禍，車輛當場起火，車上乘客包含林志穎及其兒子，據了解兩人都已在醫院治療、家人也已報平安。林志穎官方臉書的首則影片貼文則瞬間湧入700多則留言，祝福林志穎父子平安。而當時他手上配戴的手表疑似頂級名表RICHARD MILLE，估價近兩千萬。
由於宛如凍齡的好狀態與深厚「身家」，也讓林志穎近年相當受精品品牌青睞，但他也愛惜羽毛、「嚴選」出席。近年如2017年時他便曾出席卡地亞「珍稀時刻」腕表展，配戴上Rotonde Astromystérieux天體運轉式神秘陀飛輪梯形切割鑽石腕表，訂價同樣上看千萬，2018年時則受另一頂級鐘表品牌Roger Dubuis之約，出席活動並配戴了Excalibur Spider Aventador S雙擒縱跳秒腕表，表款訂價約696萬元，表款則展現了狂野、精密複雜的賽車運動風格。
據了解，林志穎手上配戴的表款相似於他擁有的一只頂級鐘表品牌RICHARD MILLE，型號為RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表。表款以極薄的碳纖維與橘色石英複合材質打造，細節並參考了McLaren的大燈、跑車輪框，加上限量500只、以及主要銷售對象為McLaren Ultimate Series超跑擁有者的特點與稀有性，目前在二手表網站chrono 24上有1,900至2,000萬不等的行情價，是手腕上的移動豪宅、更是手腕上的超級跑車。
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