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林志穎車禍人平安 手上疑似破千萬名表超跑車主限定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RICHARD MILLE，RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表，限量500只，主要銷售對象為McLaren Ultimate Series超跑的擁有者，目前在二手網站上有1,900至2,000萬不等的行情價。圖 / 翻攝自RICHARD MILLE官方網站
RICHARD MILLE，RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表，限量500只，主要銷售對象為McLaren Ultimate Series超跑的擁有者，目前在二手網站上有1,900至2,000萬不等的行情價。圖 / 翻攝自RICHARD MILLE官方網站

林志穎今日意外在桃園蘆竹車禍，車輛當場起火，車上乘客包含林志穎及其兒子，據了解兩人都已在醫院治療、家人也已報平安。林志穎官方臉書的首則影片貼文則瞬間湧入700多則留言，祝福林志穎父子平安。而當時他手上配戴的手表疑似頂級名表RICHARD MILLE，估價近兩千萬。

由於宛如凍齡的好狀態與深厚「身家」，也讓林志穎近年相當受精品品牌青睞，但他也愛惜羽毛、「嚴選」出席。近年如2017年時他便曾出席卡地亞「珍稀時刻」腕表展，配戴上Rotonde Astromystérieux天體運轉式神秘陀飛輪梯形切割鑽石腕表，訂價同樣上看千萬，2018年時則受另一頂級鐘表品牌Roger Dubuis之約，出席活動並配戴了Excalibur Spider Aventador S雙擒縱跳秒腕表，表款訂價約696萬元，表款則展現了狂野、精密複雜的賽車運動風格。

據了解，林志穎手上配戴的表款相似於他擁有的一只頂級鐘表品牌RICHARD MILLE，型號為RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表。表款以極薄的碳纖維與橘色石英複合材質打造，細節並參考了McLaren的大燈、跑車輪框，加上限量500只、以及主要銷售對象為McLaren Ultimate Series超跑擁有者的特點與稀有性，目前在二手表網站chrono 24上有1,900至2,000萬不等的行情價，是手腕上的移動豪宅、更是手腕上的超級跑車。

林志穎官方臉書瞬間湧入破百則留言，祝福林志穎父子平安。圖 / 翻攝自臉書
林志穎官方臉書瞬間湧入破百則留言，祝福林志穎父子平安。圖 / 翻攝自臉書
除了自己熱愛跑車，林志穎的弟弟林志鑫也是超跑達人，兩人並曾在三月時「合體」錄製影片。圖 / 翻攝自臉書
除了自己熱愛跑車，林志穎的弟弟林志鑫也是超跑達人，兩人並曾在三月時「合體」錄製影片。圖 / 翻攝自臉書
2018年時林志穎曾出席受Roger Dubuis與頂級賽車的聯名活動，並戴上一款Excalibur Spider Aventador S雙擒縱跳秒腕表。圖 / Roger Dubuis提供（合成圖）
2018年時林志穎曾出席受Roger Dubuis與頂級賽車的聯名活動，並戴上一款Excalibur Spider Aventador S雙擒縱跳秒腕表。圖 / Roger Dubuis提供（合成圖）
Excalibur Spider Aventador S雙擒縱跳秒腕表，訂價約696萬元。圖 / Roger Dubuis提供
Excalibur Spider Aventador S雙擒縱跳秒腕表，訂價約696萬元。圖 / Roger Dubuis提供
愛惜羽毛的林志穎2017年曾出席卡地亞「珍稀時刻」腕表展，配戴上Rotonde Astromystérieux天體運轉式神秘陀飛輪梯形切割鑽石腕表，訂價約1,130萬元。圖 / 卡地亞提供（合成圖）
愛惜羽毛的林志穎2017年曾出席卡地亞「珍稀時刻」腕表展，配戴上Rotonde Astromystérieux天體運轉式神秘陀飛輪梯形切割鑽石腕表，訂價約1,130萬元。圖 / 卡地亞提供（合成圖）

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