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嘉縣團體旅遊補助才1周3萬名額被搶9成 3遊程最熱門

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
熱門布袋海上巴士遊程，龍宮溪出海口南側有無人島，踩在沙灘上宛若蛋糕般柔軟，被稱為「蛋糕沙灘」。圖／嘉縣府提供
熱門布袋海上巴士遊程，龍宮溪出海口南側有無人島，踩在沙灘上宛若蛋糕般柔軟，被稱為「蛋糕沙灘」。圖／嘉縣府提供

疫情緩，嘉義縣文化觀光局搶觀光客，針對團體旅遊推出「體驗行程補助」、「獎勵旅行社帶團獎金」方案，15日開跑才一周，3萬個名額被搶9成，以沿海東石外傘頂洲、布袋秘境「蛋糕沙灘」最熱門，旅行社詢問度高，請求加開額度。　

文觀局說，團體旅遊補助方案，推出5大體驗行程，每人每次補助300元，提供3萬個名額，上線開放旅行社報名預約，截止22日，報名達9成，共計2萬7090人，熱門報名前三名路線：布袋海上巴士、東石觀光漁筏、阿里山鄉山美部落體驗。

目前還剩餘較多名額的路線是觀音瀑布體驗，剩880人，阿里山鄉茶山部落體驗，剩餘720人；嘉166軸線體驗，剩590人。後續滾動式檢討，調整名額

熱門布袋海上巴士遊程，龍宮溪出海口南側有無人島，踩在沙灘上宛若蛋糕般柔軟，被稱為「蛋糕沙灘」，島上生態豐富，適合親子、網美行程，被譽為雲嘉南國家風景區秘境。東石外傘頂洲是移動國土，台灣沿海最大的沙洲，體驗沙洲生態、抓螃蟹、耙蛤蠣及西施舌、船筏上用餐。

文觀局改變補助做法，為留客在嘉食宿遊購行，旅行社須帶團來嘉縣旅遊，出團時間8月1日至12月15，每團至少20人，報名曾文水庫遊湖、部落體驗、觀音瀑布、觀光軸線體驗、觀光漁筏等五大體驗行程，每人每次補助300元，總計補助3萬人次，加上獎勵旅行社帶團獎金總獎金100萬元，提供總獎助金達1千萬元。

熱門布袋海上巴士遊程，龍宮溪出海口南側有無人島，踩在沙灘上宛若蛋糕般柔軟，被稱為「蛋糕沙灘」。圖／嘉縣府提供
熱門布袋海上巴士遊程，龍宮溪出海口南側有無人島，踩在沙灘上宛若蛋糕般柔軟，被稱為「蛋糕沙灘」。圖／嘉縣府提供
東石外傘頂洲是移動國土，台灣沿海最大的沙洲，體驗沙洲生態、抓螃蟹、耙蛤蠣及西施舌、船筏上用餐。記者魯永明／翻攝
東石外傘頂洲是移動國土，台灣沿海最大的沙洲，體驗沙洲生態、抓螃蟹、耙蛤蠣及西施舌、船筏上用餐。記者魯永明／翻攝
東石外傘頂洲是移動國土，台灣沿海最大的沙洲，體驗沙洲生態、抓螃蟹、耙蛤蠣及西施舌、船筏上用餐。記者魯永明／翻攝
東石外傘頂洲是移動國土，台灣沿海最大的沙洲，體驗沙洲生態、抓螃蟹、耙蛤蠣及西施舌、船筏上用餐。記者魯永明／翻攝

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