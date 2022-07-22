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歐米茄台灣官方網路商店正式上線 父親節好禮萬元有找

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
超霸'57同軸擒縱40.5毫米大師天文台計時腕表，28萬3,000元。圖 / OMEGA提供
超霸'57同軸擒縱40.5毫米大師天文台計時腕表，28萬3,000元。圖 / OMEGA提供

父親節即將在兩周後來到，如何為老爹獻上心意？成為每年一度甜蜜的好問題。歐米茄（OMEGA）台灣官方網路商店近日正式上線，品牌除推薦多款萬元起跳好禮，還可選擇宅配到府服務，讓購物更聰明、避開盛夏暑氣。

歐米茄推薦的父親節腕表首選包含了星座系列Globemaster同軸擒縱39毫米大師天文台腕表、海馬Planet Ocean 600米系列同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕表，以及超霸’57同軸擒縱40.5毫米大師天文台計時腕表，三款腕表分別訴諸於經典設計、專業潛水，更有對精密計時的專業追求。其中超霸’57同軸擒縱40.5毫米大師天文台計時腕表原汁原味承襲了1957年的經典設計，新款則具備更纖薄的量體與「三明治」式面盤，以襯托凹陷時標下的Super-LumiNova夜光塗料，表款訂價約28萬3,000元。

同時OMEGA再推薦了多款隨身的風格小物，例如水手風格的Sailing手鍊、典雅系列袖扣，價格約自9,900元起至38,900元不等。台灣官方網路商店除提供宅配到府服務，品牌再推出特別活動：凡購買任何表款可獲得保養組乙份、讓老爸享受動手愛護表款的樂趣，保養組數量有限、送完為止。

水手風深藍色Sailing手鏈，14,500元。圖 / OMEGA提供
水手風深藍色Sailing手鏈，14,500元。圖 / OMEGA提供
歐米茄台灣官方網路商店功能近日正式上線，於官網上購買商品，還可宅配到府，近期並推出購買腕表贈送保養組乙份，數量有限。圖 / OMEGA提供
歐米茄台灣官方網路商店功能近日正式上線，於官網上購買商品，還可宅配到府，近期並推出購買腕表贈送保養組乙份，數量有限。圖 / OMEGA提供
OMEGAMANIA袖扣，價格店洽。圖 / OMEGA提供
OMEGAMANIA袖扣，價格店洽。圖 / OMEGA提供

腕表 父親節 品牌

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