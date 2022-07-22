歐米茄台灣官方網路商店正式上線 父親節好禮萬元有找

父親節即將在兩周後來到，如何為老爹獻上心意？成為每年一度甜蜜的好問題。歐米茄（OMEGA）台灣官方網路商店近日正式上線，品牌除推薦多款萬元起跳好禮，還可選擇宅配到府服務，讓購物更聰明、避開盛夏暑氣。

歐米茄推薦的父親節腕表首選包含了星座系列Globemaster同軸擒縱39毫米大師天文台腕表、海馬Planet Ocean 600米系列同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕表，以及超霸’57同軸擒縱40.5毫米大師天文台計時腕表，三款腕表分別訴諸於經典設計、專業潛水，更有對精密計時的專業追求。其中超霸’57同軸擒縱40.5毫米大師天文台計時腕表原汁原味承襲了1957年的經典設計，新款則具備更纖薄的量體與「三明治」式面盤，以襯托凹陷時標下的Super-LumiNova夜光塗料，表款訂價約28萬3,000元。