快訊

分科測驗考生大畫漫畫「探險活寶大戰哥吉拉」」 還有人畫表情符號都扣1級分

館長直播罵吳宗憲「你什麼洨」法院判確定要賠80萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

古坑農村小旅行上線 限時限量報名中

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林古坑大埔社區麻竹筍及相關加工品，頗受消費者喜愛。圖／古坑大埔社區提供
雲林古坑大埔社區麻竹筍及相關加工品，頗受消費者喜愛。圖／古坑大埔社區提供

暑假親子深度旅遊首選，雲林古坑8月6、7日及21日推出5梯次農村體驗小旅行，遨遊當地麻竹筍、咖啡、茶葉等產業及漬物文化、藍染技藝，豐富一日遊程，即日起開放報名，限額200人。

大埔社區理事長張和賢說，此次「漫遊筍友部落~跨域幸福農村」遊程跨域串聯樟湖、華南社區合作推動3大農村自然景觀資源及特色，整合成1日體驗遊程。

張和賢表示，現在是國旅好時機，3大社區不僅物產豐富、景色秀麗，生態資源也十分豐富，還有許多趣味又迷人的體驗，透過公部門輔導農村再生，以農村小旅遊帶領遊客認識地方特色，享受山中自然生態，體驗採筍與DIY樂趣。

此遊程8月6、7日及21日辦理5梯次，除能感受到生態環境中的自然芬多精，還能觀賞存在逾350年極為珍貴的貝殼化石，手作醬筍、手沖咖啡，製作專屬藍染與拓印作品，茶道品茗、生態相框等，及享用大埔「筍友部落」特製食農餐。

張和賢說，該遊程原價1600元，即起優惠價成人500元、12歲以下孩童300元，限額200人，可向大埔社區05-5829725報名，或至「古坑大埔社區」粉絲專頁查詢活動資訊。

雲林古坑大埔社區麻竹筍及相關加工品，頗受消費者喜愛。圖／古坑大埔社區提供
雲林古坑大埔社區麻竹筍及相關加工品，頗受消費者喜愛。圖／古坑大埔社區提供
「漫遊筍友部落~跨域幸福農村」1日遊程整合3大村落自然景觀與特色，即日起開放報名。圖／古坑大埔社區提供
「漫遊筍友部落~跨域幸福農村」1日遊程整合3大村落自然景觀與特色，即日起開放報名。圖／古坑大埔社區提供

大埔 藍染 古坑

延伸閱讀

國3古坑段4車連撞致1死 疑肇事駕駛喝水未注意車況釀禍

國道3號古坑路段4車追撞 2車翻覆釀1死1重傷

男子登台南大凍山 迷途嘉義大埔山區幸脫險

最佳「筍友」7月9日古坑綠色隧道報到 吃喝玩樂一應具全

相關新聞

星宇航空8月起台北新加坡航線增班 運能大幅提升

星宇航空A330neo將於7月28日起，正式投入台北-新加坡航線，隨著新加坡邊境開放及旅運需求提升，星宇航空規畫以A33...

歐米茄台灣官方網路商店正式上線 父親節好禮萬元有找

父親節即將在兩周後來到，如何為老爹獻上心意？成為每年一度甜蜜的好問題。歐米茄（OMEGA）台灣官方網路商店近日正式上線，...

古坑農村小旅行上線 限時限量報名中

暑假親子深度旅遊首選，雲林古坑8月6、7日及21日推出5梯次農村體驗小旅行，遨遊當地麻竹筍、咖啡、茶葉等產業及漬物文化、...

台灣藝文曙光！三大企業贊助創作獎 為地方寫歷史、注活水

新冠疫情這幾年帶給人們不便與驚惶，卻也不只如此，這段全人類共有的特別光陰，造就了亞洲宅經濟、外送物流崛起；歐美的大離職潮、遠距工作運動也提醒人們省思自身與工作的關係；在台灣，社交距離並未拉開人與人之間的關懷，反而發掘出科技溝通新模式，可以說是一段放緩腳步、回首內觀的時光。

上班族、外食族必備 廣受好評的機能茶TOP 10

對於許多忙於工作的上班族而言，每天與時間賽跑，回家體力放盡、沒時間與精力下廚，餐餐外食的情況居多，外面的食物很難避免高油高鹽，長期下來，這樣的飲食形態對身體影響甚大。

搶搭炎夏日本鰻魚節吃鰻養生風潮 嘉縣府行銷優質鰻魚

類熱浪來襲，明天是農曆大暑，也是日本鰻魚節，愈來愈多國人學日本人夏天吃鰻養生，帶動鰻魚銷量成長，嘉義縣政府協助養殖戶增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。