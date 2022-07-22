古坑農村小旅行上線 限時限量報名中

暑假親子深度旅遊首選，雲林古坑8月6、7日及21日推出5梯次農村體驗小旅行，遨遊當地麻竹筍、咖啡、茶葉等產業及漬物文化、藍染技藝，豐富一日遊程，即日起開放報名，限額200人。

大埔社區理事長張和賢說，此次「漫遊筍友部落~跨域幸福農村」遊程跨域串聯樟湖、華南社區合作推動3大農村自然景觀資源及特色，整合成1日體驗遊程。

張和賢表示，現在是國旅好時機，3大社區不僅物產豐富、景色秀麗，生態資源也十分豐富，還有許多趣味又迷人的體驗，透過公部門輔導農村再生，以農村小旅遊帶領遊客認識地方特色，享受山中自然生態，體驗採筍與DIY樂趣。

此遊程8月6、7日及21日辦理5梯次，除能感受到生態環境中的自然芬多精，還能觀賞存在逾350年極為珍貴的貝殼化石，手作醬筍、手沖咖啡，製作專屬藍染與拓印作品，茶道品茗、生態相框等，及享用大埔「筍友部落」特製食農餐。