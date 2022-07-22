上班族、外食族必備 廣受好評的機能茶TOP 10

大受好評的瓶裝、罐裝機能茶

對於許多忙於工作的上班族而言，每天與時間賽跑，回家體力放盡、沒時間與精力下廚，餐餐外食的情況居多，外面的食物很難避免高油高鹽，長期下來，這樣的飲食形態對身體影響甚大。

因此，好喝又清爽的機能茶近年來成為熱門飲品新流行，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，列出了網路正面聲量最高的十大市售瓶裝、罐裝機能茶，方便隨身攜帶，如果你也幾乎天天外食，不妨趕緊手刀嘗試看看吧！

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NO. 1 葡萄王康普茶

由細菌、酵母菌共生體發酵，再加入茶湯及其他益菌的而成的「康普茶」，於歐美國家風行好一陣子，近年來這股風潮也吹入臺灣，市面上有許多康普茶品牌興起。其中「葡萄王康普茶」獨特的雙纖配方和鳳梨酵素，吸引到不少消費者，大受好評。



有別於市面上的其他康普茶，葡萄王康普茶中加入菊苣纖維、難消化性麥芽糊精的雙纖配方以及鳳梨酵素，清爽的口感受到許多外食族喜愛，還被稱為「喝的瑜伽」。喝起來解膩，搭配重口味的食物像是火鍋、炸物更是絕配，帶著微微茶味又酸酸甜甜的滋味，許多人都大讚「超好喝」。多層次的茶飲中更可以喝出不同的味道，有網友曾表示「喝起來像蔓越莓汁」，也有人覺得「有葡萄的味道」。今年還有新的葡柚蜜香風味，標榜低糖、低卡，想要喝得健康清爽，不妨試試這款新口味。

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NO. 2 惜惜康普茶

惜惜的品牌名稱來自臺語發音「Sio-Sioh」，意思是希望每個人都夠透過惜惜康普茶來「惜惜」自己的身體，並期待他們的康普茶成為療癒他人的力量。



這樣的理念也反映在產品中，惜惜康普茶採用最單純的水、糖、茶、益生菌四種材料發酵而成，純粹的口感相當順口並且酸甜適中，也是不少人想解膩時的選擇，有網友表示「好喝」、「最近很常去超商拿包裹就順便買個兩罐」。

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NO. 3 每朝健康紅茶

過去大家所熟悉的「每朝健康綠茶」，在今年也推出「紅茶」版本了！身為市面上唯一的「機能紅茶」，每朝健康紅茶在上市時就引來不少好奇與關注，網路聲量甚至遠高於元老級的每朝健康綠茶。

每朝健康紅茶由阿薩姆和錫蘭兩種紅茶製成的多層次口感，再加上額外添加的膳食纖維，得到許多網友的好評，「絕對是臺灣最好喝的紅茶」、「喝起來很順口不苦澀」。

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NO. 4 黑松茶花綠茶

黑松茶花綠茶特別添加了茶花抽出物，為綠茶增添不少風味，也讓許多網友印象深刻，「真的有花香味」、「去油解膩」、「很回甘」。

無糖、清爽又有獨特風味的黑松茶花綠茶，是不少人在大啖美食之後解膩的好選擇，許多網友都表示在高油高鹽飲食後，會擇黑松茶花綠茶來減輕負擔，「在家追劇吃大餐配黑松茶花最解膩」、「點鹹酥雞很適合配茶花」。

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NO. 5 十六茶

來自日本、熱銷多年的十六茶，由16種天然食穀製成，喝起來有穀物特有的清香，也沒有一般茶飲中的苦澀味，是少見不含咖啡因的茶類飲料。



十六茶中含有黑豆、決明子、玄米、薏仁……等16種穀物成分，零咖啡因的特色，也讓人不用顧慮睡眠問題，喝起來更沒有負擔，受到不少網友好評：「超好喝爽口」、「一次都買一整箱」。

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NO. 6 每朝健康綠茶

每朝健康綠茶標榜獨家IC配方，添加天然Inulin菊苣纖維，加上超高Catechin兒茶素，喝起來清爽解膩，除了常被拿來餐後飲用外，許多飲控人士也會將每朝健康綠茶加入每日菜單中。

身為市售機能茶的元老之一，每朝健康綠茶常是大家解膩、進行飲食控制時的第一選擇，也有許多擁護者。不少網友都表示「超愛每朝」、「每天都會來一瓶每朝」、「買每朝是我購買外食必備的習慣」。

image source: FB／每朝宅健康

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NO. 7 愛之味油切分解茶

愛之味油切分解茶中加入了菊苣纖維、苦瓜果實、苦瓜種子、茶胺酸、唐辛子等額外成分，其中苦瓜和苦瓜籽讓整瓶分解茶增添了獨特的風味，喝起來比一般茶飲更加清爽，也更有解膩的感覺。

苦瓜是許多人害怕的食物，因此可能會有人對於添加苦瓜的茶飲望之卻步，但據網友表示，就算平常不吃苦瓜的人也能夠放心買來喝，「我超怕吃苦瓜，可是這瓶我味道能接受」、「這喝起來很順口」。

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NO. 8 daoori康普茶

daoori 採用臺灣高山茶葉以及在地生產的無農藥新鮮水果，以來自宜蘭的純淨好水製作，選材用料上相當講究，堅持使用新鮮的高品質食材。此外，daoori 康普茶內還含有10億CFU的活性益生菌，更增添了茶飲的豐富性。

多樣、清爽的水果口味，是daoori康普茶的最大特色。許多網友都非常喜歡daoori推出的各式各樣水果風味，「這好喝欸」、「個人最愛莓果檸檬」，此外，配合各種口味的繽紛包裝，也相當吸睛。

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NO. 9 爽健美茶

爽健美茶為日本的「複合茶」領導品牌，在日本風行多年後傳入臺灣。茶飲內含有薏仁、大麥、魚腥草、決明子……等15種天然素材，清爽的好味道讓它在日本廣受好評。

不過，由於爽健美茶在臺灣的市場較小眾，因此現在只有少數店家販賣，也讓許多喜歡爽健美茶的網友覺得相當可惜，「完全找不到好難過，超喜歡喝」、「爽健美茶真的很好喝，我不希望它消失」。

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NO. 10 KuluDrink咕嚕茶

KuluDrink咕嚕茶為魔咕飲國際生技和愛之味第一生技共同研發的康普茶飲，採用有機茶和有機糖為基底，並且減糖2/3，讓茶飲喝起來更清爽、更沒有負擔。

對於需要發酵的康普茶而言，「少糖」是不容易做到的事，因此咕嚕茶的獨配方受到不少好評，還推出了氣泡飲版本。此外，新口味也在持續研發中，讓許多網友都非常期待，「超期待新口味」、「新口味什麼時候開賣」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年06月24日至2022年06月23日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『機能茶飲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統