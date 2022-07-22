台灣藝文曙光！三大企業贊助創作獎 為地方寫歷史、注活水

Image Source：信義房屋

文／洪偲瑀

新冠疫情這幾年帶給人們不便與驚惶，卻也不只如此，這段全人類共有的特別光陰，造就了亞洲宅經濟、外送物流崛起；歐美的大離職潮、遠距工作運動也提醒人們省思自身與工作的關係；在台灣，社交距離並未拉開人與人之間的關懷，反而發掘出科技溝通新模式，可以說是一段放緩腳步、回首內觀的時光。

文藝獎項、展覽創作 幕後推手有他們

因著時代的影響，有更多人將目光投在與自我、與生活、與文化歷史有關的議題上，也有一群眼光長遠的企業人士，在更早之前，就著手文藝相關的工作，這些人是各大藝術獎項、展覽的背後推手，是贊助商，更是倡議者，今天就一起來認識他們吧！

信義房屋

信義房屋在台灣的街道鄉里深耕多年，對於地方不僅熟悉，也深有感情，近日由紀州庵文學森林主辦的「新一代 字掘力」高中校刊競賽舉行頒獎典禮，信義房屋除了連續五屆贊助，還設置了「信義房屋在地關懷獎」，特別給予書寫在地故事的高中生鼓勵。

本次獲獎的再興中學、百齡高中、嘉義高商3校校刊團隊，分別以木柵光明戲院一帶、士林夜市、嘉義眷村的今昔記憶為軸，紀錄地景風貌和人文故事，為土地寫下歷史，呼應了信義房屋自2004年起推動「社區一家」的理念，透過贊助與增設文學獎項，鼓勵青年學子用不同的方式關心自己生活的社區、家鄉。

▲信義房屋頒發「在地關懷獎」

Image Source：信義房屋

新光三越

新光三越文教基金會成立的宗旨在於推廣藝術生活，認為藝術不應是高不可攀的一道牆，透過贊助藝術家、舉辦展覽及競賽的方式支持攝影、繪畫、工藝等創作領域，例如每年定期辦理的「兒童創意繪畫比賽」就是已延續超過20年的指標性比賽，不限制主題讓孩童自由揮灑，多年的評審經驗也會特別留意畫作是否受到大人過度指導，鼓勵作品如實反映孩子眼中的世界，像是今年作品中所呈現「戴著口罩的人物」、「打疫苗」都可看出兒童真切而直接的描繪。

▲「兒童創意繪畫比賽」

Image Source：youtube／SKM Culture

3. 中國信託

支持藝文創作，中國信託文教基金會在今年初開辦「當代繪畫獎」，鼓勵以創作反映時代的中青代藝術家，並在關渡美術館展出作品，另外，疫情下出國不便，中信銀行贊助的「會動的文藝復興」展覽讓人不必出國，到高雄也可以欣賞到義大利文藝復興時期，包括拉斐爾、米開朗基羅、卡拉瓦喬、喬托、波提且利等名家的畫作，並結合藝術與科技，應用環場投影、音效再現出人類藝文史上的輝煌經典，是暑假期間的親子好去處。

▲「當代繪畫獎」

Image Source：中國信託文教基金會





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