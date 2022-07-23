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夏日暗沉肌大作戰！網友最愛這類美白保養品

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
夏日暗沉肌大作戰！網友最愛這類美白保養品。 圖片來源/unsplash
夏日暗沉肌大作戰！網友最愛這類美白保養品。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「美白保養品」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的四大美白保養品種類，以及五大選購因素有哪些。

炎炎夏日到來，艷陽除了讓人汗流浹背，帶來的紫外線更容易引起肌膚的黑色素沉澱、甚至產生淡斑，尤其在疫情時代下，長期戴口罩容易讓肌膚缺氧暗沉，成為不少愛美人士心中的困擾。為了因應民眾對於美白保養的各項需求，市面上的相關產品也不斷推陳出新，而民眾為了維持透亮的肌膚，大多會關注哪一類的美白保養產品呢？

「精華液」幫你集中修護肌膚 「面膜」堪稱肌膚急救好物

網友熱議Top4美白產品。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議Top4美白產品。 Social Lab社群實驗室/製圖

市面上的美白保養產品琳瑯滿目，根據質地、型態可大致區分成多種類別，各因為不同特色獲得民眾討論。在各類別中以「精華液」拿下聲量榜首，因為濃縮成分能短時間為肌膚注入營養，被認為是美白保養步驟中不可或缺的一環，就常有人在討論區分享自己用過的美白精華液，不少網友跟著附和精華液能讓「蠟黃肌明顯變透亮」；而有著肌膚急救好物之稱的「美白面膜」，則深受不少加班熬夜族的喜愛，有民眾就表示「熬夜（容易暗沉）就敷面膜來急救」、「厚敷用隔天的皮膚會大亮」。

另外，要讓皮膚白嫩透亮，保濕必不可少，而「乳液、乳霜」是鎖水的重要關鍵，又因不同膚況適合不同質地，成為網友熱議焦點，不少民眾貼文請益或分享乳液及乳霜的選購，皆會因應自己的膚質與膚況評比適合的美白保濕產品，引來其他人熱烈回應討論「混合肌，夏油冬脫皮，這罐（美白乳液）對我真的糖到爆」、「有點敏感肌的話請問你覺得可以試試看嗎」等等。

五大美白保養產品選購因素 網友首重「功效」有沒有感

網友熱議5大美白產品選購因素。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議5大美白產品選購因素。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著，觀察網友熱議的美白保養產品選購因素，可發現民眾格外關注「功效感受」，日前便有網友分享用過最有感的美白保養品，表示希望保養品「不要擦心酸的」，引來不少人分享自身愛用品牌並說道：「這罐改善我的肌膚暗沉有感！」，同時也有人買到不適合自己的美白產品，呼籲其他網友不要踩雷，可見美白產品所帶來的功效感受，備受網友重視。

除此之外，「個人膚質與適用成分」也是民眾在選購美白保養產品的重要考量因素之一，就曾有人於討論區提到「買保養品都會看成分的嗎？」，分享自己在購買美白保養品時，會格外關注內容成分，網友則贊同表示「過敏肌一定得看（成分）」、「現在都會看成分，以免保養品又不適合」等，紛紛分享自己的膚況和購買經驗。而美白保養產品的「質地」也經常受到熱議，不少網友會分享美白保養產品的開箱文，並針對產品質地表示「乳液質地吸收也算快」、「質地保濕不黏膩」等，在炎炎夏日對於清爽類型的保養品格外有好感。

美白保養產品五花八門，你最近有購買美白保養品的需求嗎？不妨參考上述網友的建議，將幾罐美白保養品加入購物車，拯救在酷暑下被曬黑的肌膚，讓自己重回水潤透亮肌吧！

觀看原文→https://bit.ly/3RWs3PZ

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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