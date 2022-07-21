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風神寶寶推十年大作 三國故事變歌仔戲版兒童劇

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
風神寶寶兒童劇團十週年大作《樓桑村那個姓關的—還有那個姓張的跟姓劉的》，以貼近孩子的語彙和熱鬧的場面，讓孩子用新鮮的角度看三國故事。圖／風神寶寶提供
風神寶寶兒童劇團十週年大作《樓桑村那個姓關的—還有那個姓張的跟姓劉的》，以貼近孩子的語彙和熱鬧的場面，讓孩子用新鮮的角度看三國故事。圖／風神寶寶提供

風神寶寶兒童劇團十週年大作《樓桑村那個姓關的—還有那個姓張的跟姓劉的》，本周六、日於台灣戲曲中心大表演廳推出。該劇以三國人物劉備、關羽、張飛為角色原型，黃巾之亂為時間軸線，打造華麗的「樓桑村大市集」以及全新的「搖滾黃金幫」；以貼近孩子的語彙和熱鬧的場面，讓孩子用新鮮的角度看三國故事。

製作人陳昭賢表示，從小的讀物中必定會有三國的故事。但現在的孩子們離西遊記、三國演義、水滸傳這些經典故事越來越遠，為此風神寶寶特地選擇三國為題材，希望透過活潑有趣的故事，讓當代的孩子對三國人物產生興趣。三國故事有戰爭與暴力，但導演將轉化成歌舞、競賽甚至是詐騙集團等，同樣也可以引人深思。

歌仔戲新生代唱將吳米娜、王婕菱、姜琬宜在劇中擔任歌隊，將故事唱給觀眾聽，歌曲旋律以歌仔戲傳統曲調改編。風神寶寶並與多位現代劇演員合作，如郭耀仁、林木森、蘇達等，以街舞融合戲曲身段、用B-Box來演繹江湖調。搭配上華麗的舞台佈景，希望帶給觀眾快樂且驚豔的觀賞體驗。

●風神寶寶兒童劇團《樓桑村那個姓關的-還有那個姓張的跟姓劉的》，7月23、24日於台灣戲曲中心 大表演廳演出，購票請洽「OPENTIX售票系統」

歌仔戲 台灣戲曲中心

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