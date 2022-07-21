燦坤「生活應援祭2.0」家電8折起 優惠最高再折2,022元
萬物齊漲、通膨傷荷包，燦坤順勢再推「生活應援祭2.0」陪會員對抗通膨，即日起至8月9日期間，推出會員專屬超強優惠，實體會員除享會員促銷價8折起，即日起至7月31日，燦坤再加碼獨家現折活動，買指定商品再享現折「生活應援券」，並攜手9大銀行，買指定空調8折起，單品滿2.2萬以上，刷9大銀行信用卡滿2萬並分3/6/8期0利率，享限量銀行現折贈品券1,022元，優惠併用最高現折2,022元。
另外還有燦坤K幣大放送，購買指定商品再加碼，指定刮鬍刀還可抽10萬燦坤K幣。活動期間首次下載燦坤App並綁定完，燦坤再送限量50燦坤K幣；刷台新銀行燦坤生活聯名卡，最高回饋10%，消費滿額登錄，最高再送2,400元燦坤K幣。
迎接父親節除了刮鬍刀，燦坤再推「穿戴大賞」，三星全系列穿戴5.1折起再享現折券，超值好康每人限購1台，Galaxy Watch4 Classic不鏽鋼42mm，原價11,900元，會員促銷價9,688元，再享5%現金折扣，折後只要9,204元，現省2,696元直降7.7折，加碼再送3%燦坤K幣。
夏季高溫超難熬，來燦坤買空調省錢又省電，指定變頻空調會員促銷價8折起，買指定空調最高再現折1,022元，買全系列空調獨家享清淨機超值加購價。指定空調送標準安裝，再享專業玉山級安裝。買Panasonic ECONAVI+nanoe一對一變頻單冷空調，原價30,600元，會員促銷價28,150元，獨家再現折1,022元，折價後只要27,128元，回函再送2,000元，再享政府最高補助2,000元。
買變頻冰箱、洗衣機即享好禮5重送，再享5年免費延長保固，加購市價1,999元的內槽清洗+消毒，再送2年延長保固，指定品牌享原廠好禮，買冰箱再享政府最高補助2,000元。三星443公升雙循環雙門冰箱，原價26,900元，會員促銷價22,900元，憑券再現折800元，刷9大銀行信用卡再現折1,022元，折後只要21,078元。
「生活應援祭2.0」電視8折起，最高再現折2,022元。買指定8K/OLED電視，再送價值29,600元的Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋具3件組；買指定QLED或4K電視，再享好禮2選1。買三星65型4K QLED智慧連網電視，會員促銷價52,900元，憑券現折1,000元、刷9大銀行卡再現折1,022元，折扣後只要50,878元，現省2,022元，至門市購買還有驚喜價。
搶先為開學季做好準備，筆電7.4折起再享現折優惠，Lenovo IdeaPad GAMING 3電競筆電，原價24,990元，會員促銷價23,990元，憑券現折800元、刷9大銀行卡再現折1,022元，折後只要22,168元，再送防毒軟體及後背包，登錄再享1年Lenovo意外損害保護；買三星27型校園時尚曲面顯示器，會員促銷價5,990元，憑券再享5%現金折扣，折後5,690元再送5%燦坤K幣，優惠疊加省更大。
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