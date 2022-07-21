限時10天「招牌菜買1送1」！「珍寶南洋小廚」再抽星國機票

新加坡珍寶餐飲集團新打造的「珍寶南洋小廚」，自即日起正式於台北忠孝復興商圈開開幕。店內提供印尼仁當牛肉、娘惹炸尼羅紅、馬來風光等饒富東南亞特色的料理，還打造具有星馬特色的用餐環境。為慶祝新店開幕，店內也舉辦為期100天的慶祝活動，開幕首10日即可享「南洋料理買1送1」的優惠，還有機會抽中新加坡來回機票、住宿券等不同優惠。

「珍寶南洋小廚」承襲「珍寶海鮮」的手藝與配方，藉由豐富的香料與手藝，嶄新演繹親民的南洋料理，藉此呈現星馬地區豐富的飲食文化。運用包括檸檬草、香茅、魚露、椰漿等等香料，由廚師調配成甜酸、清香、微辣、濃郁的多層次複合滋味；並以咖哩、叄峇 、阿叄、冬蔭等四大醬料為首，搭配出畫龍點睛的風味。同時店內也透過豐富色調的壁畫，以及鸚鵡、花飾等造景，呈現出南洋熱情的DNA。

本次主推的「Bagus10必吃南洋料理」中，「馬來風光（叄峇空心菜）」就是以蝦醬、辣椒、蔥及大蒜製成的叄峇醬，搭配空心菜快炒，讓爽脆的蔬菜更加提味，每份198元。「貴妃泡飯」則使用以鮮蝦熬煮多時的高湯，加入米飯、新鮮蝦肉，最後再倒入「炸米」品嚐，具有多重口感與滿滿鮮味，每份588元。至於「娘惹炸尼羅紅」則將尼羅紅魚炸至金黃，搭配清爽帶甜的娘惹醬，交織出開胃的海鮮滋味，每份488元。另外「Bagus10必吃南洋料理」名單中，還有印尼仁當牛肉、家鄉肉醬自製豆腐、新加坡海南雞飯、新加坡叻沙、蝦醬雞中翼等不同料理，各有特色。