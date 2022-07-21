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遠雄廣場「爸氣十足」搶商機 生活家電預購、聚餐優惠

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場瞄準父親節商機，富士按摩椅推出「AI-5D極智摩術椅」優惠方案。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場瞄準父親節商機，富士按摩椅推出「AI-5D極智摩術椅」優惠方案。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場瞄準父親節商機，與集雅社、富士按摩椅、高島業者合作，22日到24日推出年度生活家電預購會，推出滿萬送千等多項優惠吸引消費者上門採購。

遠雄廣場副理許倍誠表示，按摩椅、3C產品與戶外用品都是父親節熱門商品，高島主打款「愛舒服iVoz沙發椅」，搭載智能聲控系統輕鬆操作。活動期間除了預購會滿萬送千折扣，即日起到8月31日還可搭配高島專櫃的父親節滿額購物金活動，滿3000送400及5年皮革保固。

富士按摩椅父親節獻禮為「AI-5D極智摩術椅」，研發設計按摩機器人智能巡航偵測，全適氣壓按摩編程，雙輪動力輸出，原價17萬8000元，特價12萬9800元。

遠雄廣場表示，美食餐飲品牌也搶攻父親節歡聚商機，內用與外帶雙管齊下。泰式「瓦城」主廚推薦6人套餐歡聚價4790元，菜色包括月亮蝦餅、辣炒牛（豬）肉、松阪豬等泰式美味。中式「1010湘」4人套餐3150元，內含神仙孜然肋排骨、棒棒蝦等經典菜色。

異國料理「布娜飛」4人樂享餐2488元，內含手擀薄皮披薩&義大利麵／燉飯、炸物拼盤，美式轟炸雞。鍋物「漉 海鮮蒸氣鍋」6人極鮮套餐歡聚價8080元，可享用到海蝦、鮑魚、沙母等季節海產。預訂父親節外帶套餐，提供免下車專人服務，詳情可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止遠雄廣場瞄準父親節商機，「漉 海鮮蒸氣鍋」6人套餐歡聚價8080元，一次享用季節海產。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場瞄準父親節商機，「漉 海鮮蒸氣鍋」6人套餐歡聚價8080元，一次享用季節海產。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場瞄準父親節商機，高島推「愛舒服iVoz沙發椅」優惠方案。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場瞄準父親節商機，高島推「愛舒服iVoz沙發椅」優惠方案。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場瞄準父親節商機，瓦城主廚推薦6人套餐歡聚價4790元。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場瞄準父親節商機，瓦城主廚推薦6人套餐歡聚價4790元。圖／遠雄廣場提供

父親節 按摩 套餐

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