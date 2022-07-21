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巴黎高訂周頂級珠寶／MIKIMOTO巧捉動物野生萌

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
非洲斑馬紋套鍊、手環和戒指，將珍珠串鍊結合黑銠加工金屬線條，搭配黑南洋珠和亞歷山大石等彩寶與鑽石。圖／MIKIMOTO提供
非洲斑馬紋套鍊、手環和戒指，將珍珠串鍊結合黑銠加工金屬線條，搭配黑南洋珠和亞歷山大石等彩寶與鑽石。圖／MIKIMOTO提供

從跨界聯名風格前衛的川久保玲，到為男人戴上珍珠推出中性珠寶，MIKIMOTO近幾年創新動作不斷，跳脫珍珠既定印象，每回出手都締造不凡。今年高訂周推出的Wild and Wonderful頂級珠寶系列再次帶來驚喜，品牌首度以動物作為頂級珠寶主題，精選五大洲的野生動物，巧妙運用珍珠和彩色寶石，生動捕捉萬千姿態，細膩呈現真實又可愛的動物世界，成為此次高訂周中最療癒的珠寶展。

大自然向來是高級珠寶設計取之不竭的靈感來源，但如何觀察並以品牌獨有語彙轉譯為珠寶，各有巧妙不同，MIKIMOTO描繪的野生動物特別強調「生命力」和「動態感」，品牌珠寶設計師暨商品開發部總經理Akira HAGA就指出，除了透過具體展現動物活潑樣貌，也以變形手法重現動物主要特徵，如在幾件大型套鍊中，只見孔雀、斑馬和老虎的斑斕羽毛和皮毛紋路，但卻能一眼辨識為何種動物。

Wild and Wonderful頂級珠寶系列橫跨非洲、美洲、歐亞大陸、南極洲和大洋洲，共多達40種動物，如何從五大洲平均選出具代表性的動物，以及運用不同的珍珠和彩色寶石特色詮釋動物樣貌，且同時要表現生動姿態，都是創作的挑戰，設計也必須更具創意和彈性，尤其是隨時間和機緣取得的天然珍珠，因形狀色澤各異，「即便先繪出符合天然素材的設計，也不一定能完成為期望的形狀與樣貌」。

剛柔並濟的究極工藝

細細鑑賞MIKIMOTO的動物世界，不難發現其中蘊含大和民族剛柔相濟的雙重性，在寫實的野性不羈中，又帶著純真可愛的神韻，能如此完美和諧，歸功於究極的工藝。從金屬鑲嵌、寶石配到珍珠搭配，工坊精選適合表達各種動物樣貌的素材，並講究不易發現但卻會影響整體效果的細節，如以Akoya珍珠和彩寶編織出羽環的維多利亞冠鳩，以及全身鑲嵌五彩寶石的樹蛙造型胸針等，都以黑銠處理金屬爪或底座再密釘鑲嵌彩色寶石，盡可能讓金屬不顯眼，寶石的色彩才更加鮮豔。

此外，MIKIMOTO將最具代表性的珍珠串鍊結合金屬線條，如斑馬紋和虎紋珍珠頸鍊，以細膩精準的金工設計與串鍊技術將金屬完美融入珍珠串鍊，讓作品視覺上沒有落差感，且完全服貼頸部。

多件巴洛克珍珠的運用也高明巧妙，時而作為企鵝胸針中的冰雪大地，時而是美洲野牛捲曲的皮毛與肌肉，或是企鵝及海象圓滾滾的身子；有時又幻化為天鵝翱翔的山嵐景致，就連珍稀的天然孔克珠也成為色彩漸變的紅鶴羽翼，善用珍珠獨特光暈和恰到好處的配色，每件作品都栩栩如生。

作為養殖珍珠鼻祖，MIKIMOTO自創始人御木本幸吉就非常重視並致力保護自然，這次頂級珠寶系列延續創始精神與理念，更傳達「自然的珍貴」和「人類與自然共存」的概念。在巴黎炎炎午後，我們感嘆歸咎於氣候和環境變遷，MIKIMOTO匠心巧思呈現的動物奇境，就像提醒我們重視自然的珍貴禮物。

歐亞大陸熊貓寶寶胸針，白南洋珍珠搭配彩寶，表現渾圓憨萌的姿態。圖／MIKIMOTO提供
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非洲瞪羚胸針，以綠柱石營造速度感，珍珠母貝描繪出身體線條。圖／MIKIMOTO提供
非洲瞪羚胸針，以綠柱石營造速度感，珍珠母貝描繪出身體線條。圖／MIKIMOTO提供
歐亞大陸孔雀羽毛造型項鍊，以黑南洋珍珠和彩寶，表現色彩漸變神秘的孔雀。圖／MIKIMOTO提供
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大洋洲陸龜胸針，海藍寶石等彩寶構成龜殼，爬行姿態寫實。圖／MIKIMOTO提供
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大洋洲奇異鳥胸針，三色金鑲嵌金色南洋珠和彩寶，展現巴洛克珍珠有機之美。圖／MIKIMOTO提供
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歐亞大陸天鵝翱翔胸針，生動描繪天鵝日落時分，逆光飛行的V形陣伍。圖／MIKIMOTO提供
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美洲樹懶墜鍊，以雙色金鑲嵌彩寶和Akoya珍珠，呈現雨林豐富色調。圖／MIKIMOTO提供
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美洲樹蛙造型胸針，三種K金鑲嵌五彩寶石，部分採用黑銠加工。圖／MIKIMOTO提供
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非洲紅鶴胸針，白K金鑲嵌孔克珠和彩寶。圖／MIKIMOTO提供
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美洲野牛胸針，金色南洋珍珠與貴金屬線條，表現野牛肌肉發達和捲曲皮毛。圖／MIKIMOTO提供
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南極洲海豹胸針，零星點綴的珍珠與鑽石如海中的冰晶與浪花。圖／MIKIMOTO提供
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南極洲企鵝胸針，雙色金鑲嵌天然淡水珍珠，勇敢的企鵝正要跳入漂著彩寶浮冰的大海。圖／MIKIMOTO提供
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大洋洲維多利亞冠鳩胸針，18K金鑲嵌Akoya珍珠和亞歷山大變色石等彩寶，部分採用黑銠加工。圖／MIKIMOTO提供
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