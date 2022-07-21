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社交恢復美妝動起來 新光三越秋季化妝品節注目新貨報到

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
秋妝新品報到，新光三越「秋季化妝品節」7月22日登場，此時購入美妝香氛新貨還可搭配「夏天卡利HIGH」回饋。圖／新光三越提供
秋妝新品報到，新光三越「秋季化妝品節」7月22日登場，此時購入美妝香氛新貨還可搭配「夏天卡利HIGH」回饋。圖／新光三越提供

社交生活逐漸恢復，加上旅遊潮再起，讓美妝買氣跟著回暖。隨著秋妝新品報到，新光三越「秋季化妝品節」7月22日登場，此時購入美妝香氛新貨還可搭配「夏天卡利HIGH」最高獨享7%回饋。

家裡有用完的美妝空瓶先別丟，新光三越7月22日至8月7日秋季化妝品節期間，只要持GIORGIO ARMANI、KIEHL’S、ORIGINS、BIOTHERM、IPSA、KOSE、APIVITA等12大品牌美妝空瓶回品牌櫃位消費，即可享購物折抵、品牌好禮等專屬回饋，像是APIVITA一個回收空瓶／面膜盒可折抵25元、L’OCCITANE一個回收空瓶可折抵20元、YSL一個回收空瓶贈特務點數200點+明星試用組，MAC推出持6個回收空瓶即贈「子彈唇膏」，L’OCCITANE加碼8月31日前消費不索取購物袋，即贈限量明星五件組。

夏季最需要可以美麗妝容維持一整天的「裸透持久底妝」，話題新品像是，ESTEE LAUDER粉持久輕透控油粉、YSL恆久完美無瑕持妝粉底、8月1日新品上市的MAC超持妝透光水凝乳與SHU UEMURA無極限定妝王組價值5,516元，享6.3折特價3,465元。

秋季彩妝受注目新品則有DIOR迪奧經典五色眼影、BOBBI BROWN超防水塑型染眉膏、GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃限定版。迷人新香包括8月1日新品上市的JO MALONE Richard Quinn設計師聯名系列、居家香氛系列、L’OCCITANE快樂鼠尾草美體保養組等。

GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃限定版，1,350元。圖／新光三越提供
GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃限定版，1,350元。圖／新光三越提供
L’OCCITANE8月31日前消費不索取購物袋，即贈限量明星五件組。圖／新光三越提供
L’OCCITANE8月31日前消費不索取購物袋，即贈限量明星五件組。圖／新光三越提供
MAC超持妝透光水凝乳8月1日新品上市，1,400元。圖／新光三越提供
MAC超持妝透光水凝乳8月1日新品上市，1,400元。圖／新光三越提供
JO MALONE Richard Quinn設計師聯名系列8月1日新品上市，忍冬與印蒿&藍風鈴糅香蠟燭組，2,300元至5,700元。圖／新光三越提供
JO MALONE Richard Quinn設計師聯名系列8月1日新品上市，忍冬與印蒿&藍風鈴糅香蠟燭組，2,300元至5,700元。圖／新光三越提供
ESTEE LAUDER粉持久輕透控油粉餅SPF10，2,050元。圖／新光三越提供
ESTEE LAUDER粉持久輕透控油粉餅SPF10，2,050元。圖／新光三越提供
YSL恆久完美無瑕持妝粉底，2,600元。圖／新光三越提供
YSL恆久完美無瑕持妝粉底，2,600元。圖／新光三越提供
L'OCCITANE快樂鼠尾草美體保養組8月1日新品上市， 價值2,160元，特價1,850元。圖／新光三越提供
L'OCCITANE快樂鼠尾草美體保養組8月1日新品上市， 價值2,160元，特價1,850元。圖／新光三越提供
SHU UEMURA無極限定妝王組8月1日新品上市，價值5,516元，特價3,465元。圖／新光三越提供
SHU UEMURA無極限定妝王組8月1日新品上市，價值5,516元，特價3,465元。圖／新光三越提供
MAC推出持6個回收空瓶即贈「子彈唇膏」。圖／新光三越提供
MAC推出持6個回收空瓶即贈「子彈唇膏」。圖／新光三越提供

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