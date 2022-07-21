生吐司悠遊卡回歸！嵜本冰淇淋、抹醬、生吐司新品開賣

來自日本的生吐司「嵜本 SAKImoto Bakery」，在今年7月推出一連串聯名新品與自有品項。包括與究好豬合作的「極起司火腿生吐司」、攜手金色三麥的「極生啤酒」，還有聯手全家便利超商的「宇治抹茶紅豆拿鐵」。另外嵜本也新推出「宇治抹茶紅豆奶酥抹醬」與「草莓果醬霜淇淋」，帶來全新的味覺享受。另外以玩具總動員主題搭配生吐司的「三眼怪造型悠遊卡」，也即將於7月29日開賣。

SAKImoto Bakery本次與台灣豬肉品牌「究好豬」，攜手推出「極起司火腿生吐司」。擔任火腿重要素材的究好豬，乃是來自產銷履歷驗證牧場，以師法日本JAS 規格進行低溫專業分切，取用脂肪紋路細緻的頂級肩胛肉部位製成火腿，再搭配米摩勒特乾酪、荷蘭高達乾酪，適合作為早午餐品嚐，單片170元、單顆385元。

此外，SAKImoto Bakery也聯手「金色三麥」，共創「SUNMAI金色三麥極生啤酒」。此款啤酒靈感取自極生奶油牛奶生吐司，以長時間低溫發酵製成，釋放出飽滿鳳梨、香蕉等熟果香，風味輕盈清爽。7月27日起於全台7家SAKImoto門市、全台全家便利超商、金色三麥門市限量販售，每瓶220元。

除了空運來台的果醬之外，SAKImoto Bakery本次攜手法國藍帶主廚，共同研發「宇治抹茶紅豆奶酥」抹醬，選用「森田園 宇治抹茶 青澄」為原料，入口是明亮的茶葉清香，並帶著苦中回甘的香醇厚實感，另搭配特選紅豆研磨成粉，以及台灣黑糖，能為生吐司賦予濃厚風味與高級感，每罐320元。針對喜愛抹茶的民眾，SAKImoto Bakery再度聯手全家便利超商，獨家限定販售「宇治抹茶紅豆拿鐵」以富有層次感的抹茶配上紅豆的甜度，達到平衡的滋味，每瓶45元。

SAKImoto還以法國進口鮮奶油融合日本進口果醬，推出「草莓果醬霜淇淋」，除了本身兼具香濃與酸甜的滋味外，上頭並淋上覆盆子果醬，更添夏季清爽風味，原價79元，加購價59元，消費300則可免費贈送，自7月29日起於台北4間門市販售。同時自8月中旬起，SAKImoto也將新推出全新的「布里歐系列」，也為品牌帶來全新的選擇性。

不僅烘焙品、抹醬、冰淇淋，SAKImoto Bakery過去曾推出的「吐司造型悠遊卡」，將再度回歸。本次的悠遊卡採用「玩具總動員」的圖樣，搭配「宇治抹茶紅豆生吐司」造型，依照1:3比例縮小，不論視覺或是軟嫩觸感，都完整還原真實的生吐司，預計於7月29日於官網搶先預購、8月1日於全家開放預購，每個395元。官網預購還可以99元加購「宇治抹茶紅豆生吐司」1片。

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