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聯手空山基 Roger Dubuis單擺輪腕表將金屬冷調變冷豔
藝術、限量、聯名，看似已經氾濫的商業操作手法，只有真正的藝術大師與具有收藏性的品牌聯乘，才能展現出真正的火花與吸引力。瑞士高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）與日本藝術家空山基（Hajime Sorayama）合作推出一只Excalibur Monobalancier王者系列單擺輪腕表，並採全球極少量發行。
1947年出生、具英國文學和希臘文學背景的空山基曾在廣告公司工作，並在1971年以獨立插畫家的身份活躍至今。他所創造出的Sexy Robot，以強烈的金屬感結合輕微的情色風格，建立起長達50年的經典特色，並讓高價位街頭潮流品牌、頂級時尚品牌都極欲與其合作。
然而這只表款並非單純的「聯名」，而是實際融合了空山基的念想。有別於品牌過往鮮明切線和對比強烈飾面的設計手法，空山基改以其經典的立體雕塑為靈感，透過拋光鈦金屬重現了柔和曲線和瑞氣千條的細節修飾；同時空山基也重新設計了機芯的微型自動盤（rotor）、以創造出當手腕轉動時引起的「摩爾波紋幻象」（moiré optical illusion） 。
Excalibur Monobalancier王者系列單擺輪腕表Sorayama特別版使用了RD720SQ機芯，並具備72小時動力儲存，機芯更使用了新型潤滑劑、改量擒縱輪形狀、矽材質元件...以改善運作效率與動能傳輸。42毫米的鈦金屬表殼並搭配同材質的快拆鍊帶，表款具備日內瓦印記認證，全球限量28只，訂價194萬元，並將先於日本市場販售。
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