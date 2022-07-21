聯手空山基 Roger Dubuis單擺輪腕表將金屬冷調變冷豔

藝術、限量、聯名，看似已經氾濫的商業操作手法，只有真正的藝術大師與具有收藏性的品牌聯乘，才能展現出真正的火花與吸引力。瑞士高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）與日本藝術家空山基（Hajime Sorayama）合作推出一只Excalibur Monobalancier王者系列單擺輪腕表，並採全球極少量發行。

1947年出生、具英國文學和希臘文學背景的空山基曾在廣告公司工作，並在1971年以獨立插畫家的身份活躍至今。他所創造出的Sexy Robot，以強烈的金屬感結合輕微的情色風格，建立起長達50年的經典特色，並讓高價位街頭潮流品牌、頂級時尚品牌都極欲與其合作。

然而這只表款並非單純的「聯名」，而是實際融合了空山基的念想。有別於品牌過往鮮明切線和對比強烈飾面的設計手法，空山基改以其經典的立體雕塑為靈感，透過拋光鈦金屬重現了柔和曲線和瑞氣千條的細節修飾；同時空山基也重新設計了機芯的微型自動盤（rotor）、以創造出當手腕轉動時引起的「摩爾波紋幻象」（moiré optical illusion） 。