OPPO Reno8系列登台！許光漢「佛系拍照」讚日夜都好拍

OPPO今天（7月21日）宣布旗下Reno8系列新機與Enco Air2 Pro真無線降噪耳機在台上市，OPPO明星夥伴許光漢帥氣現身，「佛系拍照」的他喜歡拍山、動植物、水果蔬菜，OPPO Reno8 Pro讓他拿著手機都能輕鬆拍，更大讚OPPO Reno8 Pro的夜景拍攝超強。發表會請來剛剛晉升新手爸爸的黃子佼主持，自稱永遠睡不飽的黃子佼笑說：「最近很喜歡上班，因為下班後更累。」

入圍第33屆金曲獎「最佳新人獎」的許光漢，雖然未得獎，但他說得知入圍就已經受寵若驚，因為當初他只是想用音樂的形式介紹自己的作品，能得到評審肯定覺得很開心。黃子佼跟他說「最佳新人獎」一輩子只有一次機會，下次直接挑戰歌王好了

OPPO Reno8及Reno8 Pro都搭載旗艦級影像系統，協助用戶在低光源環境中拍出更好的夜景人像，OPPO Reno8 Pro更搭載MariSilicon X自研影像NPU晶片，開拓夜間人像拍攝的全新可能；外觀採用獨家熱鍛工藝，首度以一體成型流線設計，搭配輕薄機身和時尚色系，打造別具質感的極致設計。

全新推出的OPPO Reno8系列搭載旗艦級影像系統，OPPO與Sony共同開發的Sony IMX766與IMX709感光元件並結合DOL-HDR技術，可大幅提升進光量和成像品質，再透過5,000萬畫素主鏡頭與3,200萬畫素前鏡頭，打造暗處有細節、影像更清晰的拍攝體驗。OPPO Reno8 Pro在MariSilicon X自研影像NPU晶片加持下，影像處理效能相較前代提升11倍，更首次支援4K超清晰夜景錄影及4K HDR錄影，即使在暗處或逆光場景也能捕捉人景皆清晰的畫面；OPPO Reno8也全面提升夜拍實力，在錄影模式下動態範圍提升4倍。

沿襲OPPO Reno系列的設計美學，OPPO Reno8系列外觀採用獨家熱鍛工藝，首度以一體成型流線設計及75度微弧形降低鏡頭凸出的突兀感。OPPO Reno8 Pro推出「凝光綠」、「琉光黑」兩色，OPPO Reno8則推出「晨曦金」、「微光黑」兩色，其中「晨曦金」以五重工藝精密製成，打造出豐富的紋理光影和色彩漸變效果。

OPPO Reno8 Pro搭載6.7吋AMOLED螢幕，螢幕占比為93.4%，厚度僅7.34毫米，是Reno全系列有史以來最窄邊框及最薄機身的機種；OPPO Reno8則搭載6.4吋AMOLED螢幕，機身厚度7.67毫米。兩款手機的螢幕皆有通過Amazon Prime HDR及Netflix HD認證，皆配備4,500mAh電池，採用OPPO專利80W SUPERVOOCTM超級閃充。記憶體部分，OPPO Reno8 Pro配備12GB RAM+256GB ROM，OPPO Reno8則配備8GB RAM+256GB ROM。

OPPO Reno8系列將於7月25日正式上市，OPPO Reno8建議售價15,990元、OPPO Reno8 Pro建議售價24,990元。首波開賣通路包含OPPO體驗店、OPPO網路商店和官方指定網路購物平台（PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮購物、Yahoo奇摩購物中心、ETMall東森購物網、神腦生活、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物）。即日起至7月24日於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店與上述官方指定網購平台預購OPPO Reno8系列，最高送出近萬元超值豪禮，於以上任一通路選購並完成官網登錄，再享12個月螢幕意外保障及6個月延長保固。

7月25日至8月31日也可享限量上市購機禮，於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店與上述官方指定網路購物平台購機即享精選穿戴裝置或配件組，完成官網登錄再加贈12個月螢幕意外保障及6個月延長保固的超值優惠。8月1日起OPPO Reno8系列全台開賣，可在5大電信門市與神腦國際等官方授權通路選購。

迎接父親節到來，8月1日至8月31日至全通路選購OPPO Reno8 系列並完成官網登錄即有機會抽中PHILIPS 50PUH8225 50型4K Android液晶顯示器。另8月5日至8月8日限時4天於全台OPPO體驗店及指定通路門市選購OPPO Reno8系列，將分別加贈德國百靈電動牙刷、隨行咖啡杯475ml，以超實用優惠好禮。

此外，新一代OPPO Enco Air2 Pro真無線降噪耳機也同步登場，搭載市售入耳式耳機中最大尺寸的12.4mm複合鍍鈦振膜動圈，搭配低頻聚能音樂腔設計，打造震撼的立體低音音頻，並支援全新Enco Live調音功能；機身本體為IP54防塵防水等級充電10分鐘即可聽歌2小時、充飽電後可使用長達7個小時，搭配充電盒使用更可提供最長28小時的續航力。