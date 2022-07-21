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全島熱翻！Global Mall滑雪場、雪屋上陣來場體感降溫

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
桃園A19「iSKI滑雪俱樂部」試營運，即日起至8月17日推出三大優惠。圖／Global Mall提供
桃園A19「iSKI滑雪俱樂部」試營運，即日起至8月17日推出三大優惠。圖／Global Mall提供

暑假加上國旅爆發，Global Mall指出，今年7月暑假以來業績較上月同期成長近30%，為持續衝刺暑假商機，接連推出滑雪場地、主題展及甜點，創造停留經濟，吸引親子、年輕客群。全島熱翻，不妨透過滑雪活動，在酷暑為體感降溫。

當中，桃園A19「iSKI滑雪俱樂部」即日起登場，Global Mall表示，開放預約兩周以來已吸引超過千組客人預定課程。桃園A19還打造雪人、雪屋造景及整點飄雪的「夏日雪屋小鎮」、「跑跑卡丁車」。板橋車站推出「夏日微醺市集」瞬間來到日本祭典，全台八店還規劃「互動玩具展」親子共同體驗不同世代的童年玩具回憶。還有三家甜點快閃，即日起至7月24日新北中和1樓登場推出「深夜裡的法國手工甜點」，即日起至7月31日板橋車站B1則有來自新竹的「福鷺糕餅房」、南投埔里的「天子舒芙蕾」快閃。

桃園A19因連通桃園機場捷運，並鄰近樂天桃園棒球場，店型主打運動、娛樂體驗及一站滿足的日常購物服務，繼引進全台百貨最大攀岩館「原岩攀岩館」，打造10米高的上攀牆、多角度抱石牆後，再深化體驗經濟，百貨首家專業滑雪場「iSKI滑雪俱樂部」即日起在5樓登場試營運，提供消費者免出國也能享受滑雪樂趣，至8月底前周末假日預約更已近額滿。

桃園A19「iSKI滑雪俱樂部」150坪空間中規劃三大區，設有「雙滑雪機」兩座長達10公尺歐洲原裝進口的大型滑雪模擬機，現場運用木造、壁爐打造休憩區，欣賞滑雪情景，同時還設有「雪地造景打卡點」，以滑雪場纜車、雪人打造出雪世界夢幻感。另有「雪物嚴選」旗艦店集結多個滑雪品牌，方便添購個人專屬裝備、雪鞋。

「iSKI滑雪俱樂部」試營運，即日起至8月17日推出三大優惠，單堂初階滑雪體驗課原價2,050元，優惠價1,300元；iSKI會員套組課程6.2折起，最多折38,000元；雪物嚴選指定雪具7.5折起，在國外旅遊解封前，可先來場滑雪體驗。

「福鷺糕餅房」即日起至7月31日板橋車站B1。圖／Global Mall提供
「福鷺糕餅房」即日起至7月31日板橋車站B1。圖／Global Mall提供
「天子舒芙蕾」即日起至7月31日快閃板橋車站B1。圖／Global Mall提供
「天子舒芙蕾」即日起至7月31日快閃板橋車站B1。圖／Global Mall提供
「深夜裡的法國手工甜點」即日起至7月24日快閃新北中和1樓。圖／Global Mall提供
「深夜裡的法國手工甜點」即日起至7月24日快閃新北中和1樓。圖／Global Mall提供
桃園A19於戶外廣場打造「夏日雪屋小鎮」每兩小時飄雪。圖／Global Mall提供
桃園A19於戶外廣場打造「夏日雪屋小鎮」每兩小時飄雪。圖／Global Mall提供
搶攻暑假親子、年輕客群，Global Mall推出滑雪新設施、主題展、甜點快閃吸客。圖／Global Mall提供
搶攻暑假親子、年輕客群，Global Mall推出滑雪新設施、主題展、甜點快閃吸客。圖／Global Mall提供

桃園機場 甜點 快閃

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