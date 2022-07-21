「水晶夫人」沙龍請入座 香奈兒聯手土倫設計節秀工藝

設計與工藝的力量常相輔相成，並透過彼此激盪，擦出創意火花。香奈兒（CHANEL）與工坊總部le19M自2016年已成為法國土倫國際室內設計節（Design Parade Toulon）的贊助夥伴，而近日自6月23日登場的第六屆設計節，更展出由le19M旗下數間Métiers d’art工坊合作創造的藝術展現工藝與設計疊加的驚奇可能。

香奈兒於2019年設立了「視覺陳列獎」（Visual Merchandising Prize），今年並將從決賽參賽者中選出優勝，得主將可獲20,000歐元的創作獎金，以及在2023年設計節展出的機會。而獲頒2021年視覺陳列獎的Biehler-Graveleine工作室則在今年設計節期間展出了與香奈兒Lesage Intérieurs刺繡工坊共創的空間裝置藝術，過程是由工坊負責人Jean-François Lesage與Biehler-Graveleine工作室合作，雙方從以一位虛構的占卜師出發，具現了一個神秘、充滿異國風情但品味高雅的客廳。

4x3公尺的櫥窗，以粗繩結合銀色細線與圓珠製成的黑白錐形圖案，散發了衝突與神秘感，同時排列成文字：「Madame Cristal Voyante - Consulta-tions à l’étage」（水晶夫人－占卜請上樓）。當進入二樓充滿靈性氛圍的沙龍空間後，迎面而來的將是3.70公尺的七片式屏風，屏風上還有著塔羅牌和銜尾蛇等超自然元素視覺。為打造這魔幻情境，包含金銀繡線、圓形與方形串珠、金銀線、緞面繡與鎖鏈線等珍貴材質與工藝，為Jean-François Lesage巧妙運用、並耗去工坊印度工匠超過1,000小時的珍貴手工製作。

Lesage Intérieurs刺繡工坊負責人Jean-François Lesage表示，Biehler-Graveleine工作室的兩位設計師在參觀完工坊典藏後即提供了初版手稿、並進行馬不停蹄的討論，「他們非常希望將當代與傳統和諧交融，充分展現其學識、好奇與高雅品味。」而Biehler-Graveleine的兩位設計師Marc-Antoine Biehler與Amaury Graveleine則回應，一切是將Lesage Intérieurs工坊的技藝與南法獨有的神祕主義文化連結，並以占卜、馬賽塔羅牌、各式隱藏能量的符碼巧妙結合。當兩造初次會面時Lesage Intérieurs工坊的每個細節都讓他們驚艷，並獲得了豐沛的驚喜與靈感，「...他們運用專業知識與敏銳美感，完整呈現我們的構想甚至遠超乎預期。多虧他們的鼎力協助，才能完成與眾不同的作品！」

於此同時，本次第六屆設計節評審團主席Rodolphe Parente再邀請了le19M的另兩間Métiers d’art工坊參加了位於舊主教官邸的主展覽，其中Goossens金銀工坊使用具有特殊紋理的鍍金黃銅打造了一盞約三公尺高的吊燈，Lognon褶飾工坊則以其經典的褶飾將展間牆面完全覆蓋，將工藝與美學，形塑於空間之中。