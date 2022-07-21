聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏天衝海邊玩耍！海洋友善防曬更重要 SPF數值要重視
炎熱的夏天到來，一到放假，就要想衝海邊嗎？到海邊玩，大太陽底下，更要好好重視防曬，但挑選海邊防曬品，要注意是否為海洋友善的防曬品，避免讓珊瑚白化，影響海洋環境，而櫃姐也提醒，夏天到海邊玩，SPF最好要選50+，並且定期補擦，才能真正做到防曬。
碧兒泉推出防曬新品海洋友善5防抗UV噴霧SPF50+，暱稱為小黃傘，添加奇蹟溫泉活萃與維他命E，防曬還能保養，採用噴頭設計，補擦方便，還能360均勻噴灑，形成高效防護透氣薄膜，特別使用海洋與珊瑚友善配方、100%可回收包裝設計，使用一般清潔品就能輕鬆卸除。
其中更強調防曬、防汗、防水、防沙、防光老的5防功效，能夠徹底隔絕造成曬傷、曬黑的元兇UVA及UVB，阻擋紫外線造成的熱傷害和光老化，而且還能防沙不黏膩，通過極限耐水測試，超強抗水防汗，即使在海邊或戶外一整天也不怕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言