夏天衝海邊玩耍！海洋友善防曬更重要 SPF數值要重視

炎熱的夏天到來，一到放假，就要想衝海邊嗎？到海邊玩，大太陽底下，更要好好重視防曬，但挑選海邊防曬品，要注意是否為海洋友善的防曬品，避免讓珊瑚白化，影響海洋環境，而櫃姐也提醒，夏天到海邊玩，SPF最好要選50+，並且定期補擦，才能真正做到防曬。

碧兒泉推出防曬新品海洋友善5防抗UV噴霧SPF50+，暱稱為小黃傘，添加奇蹟溫泉活萃與維他命E，防曬還能保養，採用噴頭設計，補擦方便，還能360均勻噴灑，形成高效防護透氣薄膜，特別使用海洋與珊瑚友善配方、100%可回收包裝設計，使用一般清潔品就能輕鬆卸除。