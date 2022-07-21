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夏天衝海邊玩耍！海洋友善防曬更重要 SPF數值要重視

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
碧兒泉海洋友善5防UV噴霧 SPF50／200ml／1,600元。圖／碧兒泉提供
碧兒泉海洋友善5防UV噴霧 SPF50／200ml／1,600元。圖／碧兒泉提供

炎熱的夏天到來，一到放假，就要想衝海邊嗎？到海邊玩，大太陽底下，更要好好重視防曬，但挑選海邊防曬品，要注意是否為海洋友善的防曬品，避免讓珊瑚白化，影響海洋環境，而櫃姐也提醒，夏天到海邊玩，SPF最好要選50+，並且定期補擦，才能真正做到防曬。

碧兒泉推出防曬新品海洋友善5防抗UV噴霧SPF50+，暱稱為小黃傘，添加奇蹟溫泉活萃與維他命E，防曬還能保養，採用噴頭設計，補擦方便，還能360均勻噴灑，形成高效防護透氣薄膜，特別使用海洋與珊瑚友善配方、100%可回收包裝設計，使用一般清潔品就能輕鬆卸除。

其中更強調防曬、防汗、防水、防沙、防光老的5防功效，能夠徹底隔絕造成曬傷、曬黑的元兇UVA及UVB，阻擋紫外線造成的熱傷害和光老化，而且還能防沙不黏膩，通過極限耐水測試，超強抗水防汗，即使在海邊或戶外一整天也不怕。

碧兒泉海洋友善5防UV噴霧 SPF50／200ml／1,600元。圖／碧兒泉提供
碧兒泉海洋友善5防UV噴霧 SPF50／200ml／1,600元。圖／碧兒泉提供
碧兒泉海洋友善5防UV噴霧 SPF50／200ml／1,600元。圖／碧兒泉提供
碧兒泉海洋友善5防UV噴霧 SPF50／200ml／1,600元。圖／碧兒泉提供

防曬 珊瑚

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