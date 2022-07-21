用餐贈龍蝦！amba西門町新餐廳登場 台北西區海鮮秘地

amba台北西門町意舍酒店7/25將推出全新餐飲品牌「The CAPE LOBSTER & BEYOND龍蝦&海鮮餐廳」，地點就在酒店5樓，這也是西門町商圈第一間主打道地美式海鮮料理的餐廳，澳洲小龍蝦、新鮮現烤的波士頓活龍蝦，以及多款超澎湃海陸組合同步上菜。

amba台北西門町意舍酒店在疫情前，是許多星馬背包客指名入住的酒店，主打創意個性與隨性風格。酒店經理袁敦佩表示，「作為西門町第一間美式海鮮餐廳，我們期待能帶動西門町的消費熱潮、讓人氣回籠」，她也說明「The CAPE」，正是希望為西門町打造一個「聚光的焦點」，更是享受海鮮美食的新據點。

新餐廳主打招牌「波士頓大龍蝦佐蒜味奶油汁」，大廚貼心地將龍蝦背部對開，食客可以優雅的叉起龍蝦肉輕鬆就口；「星式辣椒澳洲小龍蝦」則可蘸上獨家開發的新加坡風味辣醬，口感溫和且涮嘴，還附上酥炸銀絲卷可沾醬汁同食。此外，主廚也研發許多澳洲小龍蝦新鮮吃法，像是「酥炸椒鹽澳洲小龍蝦」、「奶油蒜味烤澳洲小龍蝦」。

員工私下推薦必點，則是「芝麻蝦多士佐是拉差蛋黃醬」，外層裹滿白芝麻，酥脆全麥吐司包覆滿滿自磨蝦漿，配上泰式是拉差醬美乃滋，充滿層次的酸辣味，讓人欲罷不能。開胃菜最推「雙蝦總匯」，包括裹上啤酒麵糊的脆炸蝦，以及包裹台灣白麵線的脆麵蝦。

為了搭配各種海鮮料理，主廚也特製四種特殊醬料，其中，椰林飄香醬的靈感來自美國電影男主角常在海邊喝的甜雞尾酒，由新鮮鳳梨、椰奶、馬里布椰子蘭姆酒調製，酸甜兼具、風味獨家。

除了海鮮，The CAPE也有各種肉食主菜，像是爐烤牛排、BBQ豬肋排、酥脆德國豬腳、香料煎烤鮮魚佐龍蝦奶油汁等。甜點也是一大亮點，推薦美國的經典甜點「美式香蕉派」，以及滋味酸甜的「紐約櫻桃起司蛋糕」。此外，餐廳也開發超過20款超好拍的特色飲品。

The CAPE平日用餐以全單點為主，假日則安排早午餐Buffet吃到飽，另外提供多人分享餐、外帶專屬菜單，滿足多樣消費需求。餐廳內也設置趣味遊戲室，孩童能盡情開心玩樂。

歡慶開幕，7/25至8/8期間，「The CAPE龍蝦&海鮮餐廳」於周間及假日分別祭出點選指定餐點即贈波士頓龍蝦的優惠活動，七夕情人節與父親節等特殊節日也有拍照打卡享餐點升等、帶爸爸用餐送紅絲絨龍蝦蛋糕等活動。

地址：台北市萬華區武昌街二段77號5樓（amba西門町意舍酒店5樓）

電話：02-2375-2075

時間：周一至日11:30~晚上9:00