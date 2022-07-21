小米首款2合1筆電 Xiaomi Book S 12.4''大全配早鳥價現省2千

沒有什麼能阻止小米了，除了手機、家電、各式生活用品，現在更決定進軍筆電市場，看準不受地點限制的行動工作族群越來越龐大，正式宣布推出輕便好攜帶、具備二合一多種使用模式的Xiaomi Book S 12.4"。

Xiaomi Book S 12.4"搭載12.4吋LCD觸控螢幕，擁有500nits峰值亮度，大太陽底下使用也能清晰閱讀，搭載Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2旗艦級64位元ARM處理器，採用八核心CPU、7nm製程，使用的是許多人熟悉的Windows 11系統，而為了滿足經常需要視訊溝通的需求，Xiaomi Book S 12.4"也擁有1080p畫質的居中前置攝影機以及支援Qualcomm Aqstic ECNS（回音消除與噪音抑制技術）的雙麥克風。具備長達13.4小時的電池續航力，搭配額外附贈的Xiaomi GaN充電器65W 1A1C版，長時間在外工作也不擔憂。

若想要讓Xiaomi Book S 12.4"的功能徹底釋放，肯定要同時選購Xiaomi Book S 12.4" Keyboard，簡單磁吸式連接就能輕鬆變身筆電模式；另外還有Xiaomi靈感觸控筆，不管是標示筆記重點，還是使用畫布模式進行創作，都能展現更多樣的使用可能。

Xiaomi Book S 12.4"建議售價20,995元，將於8月1日開賣，購買後開通即享Microsoft 365免費試用1個月，以及贈送Xiaomi GaN充電器65W 1A1C 版（價值765元）。即日起至7月31日止於小米商城mi.com、小米之家33間實體門市，以及其他指定網購通路陸續開放預購。Xiaomi Book S 12.4 Keyboard同步開賣，建議售價2,995元。