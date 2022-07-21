抗通膨怪獸！遠東百貨「超級年中慶」 最高回饋15%

萬物齊漲只有薪水不漲，通膨怪獸來襲讓民眾生活支出更錙銖必較，遠東百貨「超級年中慶」與民眾一起抗通膨，遠百App會員百貨服飾單筆滿5,000送500，遠百信義A13獨家再加碼綜合各回饋百貨服飾單筆滿6,000元最高送900元，回饋達15%。遠百觀察，目前正值暑假，尤其假日餐飲、各樓面、親子活動人氣都很熱絡，「人潮基本上都回來了。」

百貨正走出疫情陰霾，暑期人潮出動，就算平日走進百貨餐飲、咖啡店等座位區，幾乎都座無虛席。上一波「遠百55周年檔期」業績也較預期目標超標40～50%，遠百分析，國際精品不受疫情影響買氣一直都很好，像是台中大遠百、遠百竹北、板橋大遠百有精品產值的百貨大店表現都是前段班，但在「遠百55周年檔期」廠商全力支援大舉推優惠，帶動男、女、童裝服飾買氣翻盤，助攻中小型的百貨據點成長翻正。

另外，疫情期間造成血庫荒，遠百日前推出捐血公益，在各店門口設置捐血車，除了遠百同仁響應捐血外，路過民眾也踴躍捐血，人潮回流、買氣業績、公益參與接連動起來，都代表百貨目前正逐漸脫離疫情干擾。

遠百「超級年中慶」即日起至8月9日展開，7月31日前遠百App會員獨享百貨服飾當日單筆5,000元送500元，搭配HAPPYGO Pay支付加送100元，12%回饋直接入袋。信用卡也推出雙重優惠，全館單筆刷滿5,000元以上，可享6期零利率分期付款優惠(超市餐飲除外)，刷卡滿額再送好禮。遠百信義A13綜合刷卡回饋，百貨服飾滿6,000元最高送900元，回饋高達15%。

活動期間，持10大銀行信用卡全館(數位3C、MUJI除外)當日單筆刷滿6,000元並分6期者送200元十足抵用券。7月25日前持11大銀行信用卡國際精名品在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百當日單筆刷10,000元並分6期送500元。7月31日前持8大銀行信用卡數位3C(含APPLE)、MUJI當日單筆刷10,000元並分6期送500元。