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從世足到電競賽場 LV冠軍獎盃旅行箱紀錄各種榮耀時刻

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
2018年俄羅斯世界盃足球賽場上，LVMH集團太子妃、俄羅斯名模Natalia Vodianova親自「護送」裝著大力神盃的LV冠軍獎盃旅行箱到球場。圖／路易威登提供
2018年俄羅斯世界盃足球賽場上，LVMH集團太子妃、俄羅斯名模Natalia Vodianova親自「護送」裝著大力神盃的LV冠軍獎盃旅行箱到球場。圖／路易威登提供

平時如果有關注世界各大知名運動賽事的習慣，應該都對路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）冠軍獎盃旅行箱不陌生。最近LV推出了由Assouline出版社出版的《路易威登冠軍獎盃旅行箱》一書，詳細記錄了各種冠軍獎盃旅行箱的故事和製作細節。回顧2010年的南非世足賽，是LV打造冠軍盃硬箱的起始。而品牌也不只有跟足球賽事合作，像是法網公開賽（French Open）、美國男子職業籃球聯賽（NBA）、美洲盃足球賽、一級方程式賽車摩納哥大獎賽，甚至英雄聯盟電競錦標賽等等，都可以看到以LV硬箱盛裝的冠軍獎盃。

每個LV的冠軍獎盃旅行箱，都是交由法國Asnières工坊中經驗豐富的工匠，運用高超手工悉心製作而成，使用LV Epi 皮革或Monogram帆布、Damier Graphite帆布，或是獨一無二的獨特材料所製成，有時還需要動用到超過400個工時。創作過程中，也會從各個運動項目本身找尋靈感，注入賽事的特色，結合精緻作工彰顯品牌精湛技藝。

像是為法國網球公開賽冠軍打造的獎盃旅行箱，箱內赤土色的裝飾讓人聯想到羅蘭加洛斯（Roland Garros）球場的紅土球場，箱體正面的「V」字，則讓人想到網球場上的線條。幾個月前落幕的一級方程式賽車摩納哥大獎賽，則選用摩納哥國旗的紅色襯托經典花紋帆布，紅色的線條也代表「勝利」V字並鑲上象徵賽道的白邊元素。而為電競遊戲《英雄聯盟》訂製的冠軍獎盃箱更加入了超現代高科技元素，飾有五個超亮LED燈。

《路易威登冠軍獎盃旅行箱》一書由曾在《L’Équipe》和《L’Équipe Magazine》擔任主編、獲得多個新聞相關獎項的資深媒體人Olivier Margot所著，在LV官網和實體店鋪販售。

最近LV推出了由Assouline出版社出版的《路易威登冠軍獎盃旅行箱》一書，詳細記錄了各種冠軍獎盃旅行箱的故事和製作細節。圖／路易威登提供
最近LV推出了由Assouline出版社出版的《路易威登冠軍獎盃旅行箱》一書，詳細記錄了各種冠軍獎盃旅行箱的故事和製作細節。圖／路易威登提供
每個LV的冠軍獎盃旅行箱，都是交由法國Asnières工坊中經驗豐富的工匠，運用高超手工悉心製作而成。圖／路易威登提供
每個LV的冠軍獎盃旅行箱，都是交由法國Asnières工坊中經驗豐富的工匠，運用高超手工悉心製作而成。圖／路易威登提供
每個LV的冠軍獎盃旅行箱，都是交由法國Asnières工坊中經驗豐富的工匠，運用高超手工悉心製作而成。圖／路易威登提供
每個LV的冠軍獎盃旅行箱，都是交由法國Asnières工坊中經驗豐富的工匠，運用高超手工悉心製作而成。圖／路易威登提供
為電競遊戲《英雄聯盟》訂製的冠軍獎盃箱更加入了超現代高科技元素，飾有五個超亮LED燈。圖／路易威登提供
為電競遊戲《英雄聯盟》訂製的冠軍獎盃箱更加入了超現代高科技元素，飾有五個超亮LED燈。圖／路易威登提供

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