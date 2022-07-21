台灣大哥大電信獨賣Google Pixel 6a！預購好禮大方送

由台灣大哥大電信獨賣的全新Google Pixel 6a手機及Pixel Buds Pro無線耳機，將於7月28日正式開賣，今天（7月21日）起開放預購，原價13,990元的Google Pixel 6a申辦指定資費即可0元帶回家。預購首日在台灣大哥大網路門市預約新機且搭任一專案，或於myfone購物下單Google Pixel 6a或Pixel Buds Pro，就有機會抽中價值約8,000元的Google豪禮包。

申辦台灣大哥大5G 1,399元指定專案、綁約24個月，除了Google Pixel 6a專案價0元，用戶每月在momo購物網消費滿額，更可享「mo幣多」優惠最高600元momo幣回饋。7月27日前在實體門市繳交1,000元訂金預購，並於8月31日前申辦999元以上5G專案購機，就送1,000元momo幣。網路門市預約免訂金，搭配指定專案享2,000元momo幣回饋。台灣大哥大Open Possible聯名卡的卡友於8月31日前申辦1,399元以上專案，還可獲得2,000元momo幣，以Open Possible聯名卡繳納台灣大5G電信帳單，每月享電信費最高現金回饋5.5%。

另外，在myfone購物或momo購物網預購Google Pixel 6a，原價3,180元的第2代Google Nest Hub智慧螢幕加購價990元，myfone購物獨家送軍盾三防殼套及Google Play購物金600元。7月31日前於myfone購物完成舊機回收並購買Google Pixel 6a手機，再抽myfone購物電子禮券300元。

台灣大哥大也推出Disney+夢幻資費，申辦Disney+「天外奇機」或「友你真好」專案，皆可享有首年台灣大哥大請你看Disney+、第2年再享電信帳單折扣優惠，其中月繳1,399元的Disney+「天外奇機」專案除了享有5G上網吃到飽的優質服務，合約期間最多能省近4,500元。

Google Pixel 6a搭載Google原生的Tensor處理器，搭配Titan M2TM安全防護晶片，不僅提升運算效能，還能強化資安防護，阻擋惡意軟體攻擊；6.1吋FHD+顯示螢幕創造流暢的使用體驗，相機採用1,200 萬畫素後置廣角、超廣角鏡頭及800萬畫素前置鏡頭，擁有人臉清晰、自然色調與魔術橡皮擦等功能，拍照時不擔心失焦，還能移除相片中不必要的元素；電池容量4,410mAh，續航力可長達24小時以上，機身則有石墨黑、粉炭白、灰綠色等3色。