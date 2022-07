PChome 24h購物7/22現貨首賣話題新機Nothing Phone(1)

倫敦科技品牌Nothing第一部智慧手機Nothing Phone(1)明天(7月22日)上午10點將於PChome 24h購物現貨首賣,共推出黑、白兩款顏色,8GB/256GB售價13,900元;同步販售原廠透明保護殼,售價699元。於PChome 24h購物購買Nothing Phone(1),結帳搭配中信ALL ME卡最高可享12%回饋,再抽LINE TAXI一年份免費乘車金。

本次開賣的Nothing Phone(1),發布後隨即成為網路爆紅的話題新機,全透明感機身設計,打破現有機種一成不變的外觀,背蓋搭配974顆LED燈組成獨特的Glyph Interface燈光效果,可自行設定來電燈效以識別來電者、充電狀態或應用程式通知等;邊框採用100%再生鋁製,超過50%的塑膠零件來自生物基及可回收資源,實踐環保永續精神。

機身正面採用6.55吋OLED大螢幕,並搭載Qualcomm Snapdragon 778G+處理器;相機設置5,000萬像素雙鏡頭,主鏡頭採用Sony IMX766感光元件,支援F1.8光圈及OIS光學防手震;前置相機則為1,600萬畫素自拍鏡頭,支援人像美顏及臉部辨識解鎖,背蓋LED燈還可做為補光燈,夜晚、暗處拍照更清晰。