聽新聞
test
0:00 / 0:00
PChome 24h購物7/22現貨首賣話題新機Nothing Phone(1)
倫敦科技品牌Nothing第一部智慧手機Nothing Phone（1）明天（7月22日）上午10點將於PChome 24h購物現貨首賣，共推出黑、白兩款顏色，8GB／256GB售價13,900元；同步販售原廠透明保護殼，售價699元。於PChome 24h購物購買Nothing Phone（1），結帳搭配中信ALL ME卡最高可享12%回饋，再抽LINE TAXI一年份免費乘車金。
本次開賣的Nothing Phone（1），發布後隨即成為網路爆紅的話題新機，全透明感機身設計，打破現有機種一成不變的外觀，背蓋搭配974顆LED燈組成獨特的Glyph Interface燈光效果，可自行設定來電燈效以識別來電者、充電狀態或應用程式通知等；邊框採用100%再生鋁製，超過50%的塑膠零件來自生物基及可回收資源，實踐環保永續精神。
機身正面採用6.55吋OLED大螢幕，並搭載Qualcomm Snapdragon 778G+處理器；相機設置5,000萬像素雙鏡頭，主鏡頭採用Sony IMX766感光元件，支援F1.8光圈及OIS光學防手震；前置相機則為1,600萬畫素自拍鏡頭，支援人像美顏及臉部辨識解鎖，背蓋LED燈還可做為補光燈，夜晚、暗處拍照更清晰。
Nothing OS提供頂級Android體驗，主打沒有膨脹軟體（bloatware）且無須單獨下載應用程式，是所有科技產品的控制中心；電池則配備4,500mAh大電量，並支援33W有線快充、15W無線快充及5W反向充電功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言