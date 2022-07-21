消暑必喝！7-ELEVEN現萃茶、不可思議咖啡推全新飲品

連日高溫，本周末即將迎來一年節氣中最炎熱的大暑，讓人隨時都想來杯清涼冰品和飲品。7-ELEVEN複合店「COLD STONE專區」將於7月24日推出一日限定200店慶祝活動超深折扣，也將推出隱藏版新品；7-ELEVEN旗下自有品牌CITY TEA現萃茶、精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」下周起也將推出全新夏季限定現調飲品。

有著繽紛色彩、最受學生族群與假日出遊家庭客群歡迎的7-ELEVEN複合店「COLD STONE專區」，持續帶來獨家3OZ.份量現點現做的創意冰品，為歡慶7-ELEVEN與COLD STONE合作複合店達到200店，7-ELEVEN將於7月24日推出單日限定200店慶祝活動「全系列冰品享第2杯10元」超值優惠，並於7月25日加碼推出「隱藏版」神祕新口味，採季節限定、售完為止，新品嘗鮮價69元，挑戰COLD STONE複合店專區全系列冰品最優惠價。

看好夏季冰飲市場商機，加上炎熱夏季也是水果盛產時節，將水果加入茶飲內正夯！7-ELEVEN旗下自有品牌CITY TEA現萃茶自7月27日起全新推出水果風味限定飲品「CITY TEA香鑽水果茶 」，以百香果與四季春青茶做為基底，嚴選在地金鑽鳳梨，加入金鑽鳳梨丁、蘋果丁、柳橙果纖等大量果肉，香氣明顯、甜中帶酸，加上果粒嚼勁口感，喝起來涼爽又解膩，售價70元。7月27日至8月9日新品上市期間，CITY TEA現萃茶水果系列風味飲品任選2杯99元，包含香鑽水果茶、完熟蘋果冰茶與一顆檸檬系列茶飲，限現萃茶指定門市販售。

7-ELEVEN精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」也全新推出兩款清涼消暑新品「蘋果蘇打浮羅特」、「蜂蜜蘇打浮羅特」，售價皆為110元，以日本昭和時期的人氣飲品冰淇淋蘇打為發想，冰涼的蘇打水，佐上一球漂浮香草冰淇淋，覆蓋上香氣四溢的蘋果糖漿或香醇蜂蜜，「蘋果蘇打浮羅特」還能吃到蘋果果粒，加價15元可再添加一份濃縮咖啡。

此外，夏日進入超商涼麵銷售旺季，7-ELEVEN去年涼麵熱銷超過1,800萬份，且天氣越炎熱銷售越佳，氣溫超過30℃以上，涼麵銷售就會有近3成以上成長。7月27日至8月9日將展開「冷麵大賞」優惠活動，指定品項可省10元，除了經典的台式涼麵、日式蕎麥麵、冷烏龍麵之外，近期也推出冷義大利麵、酸辣風味的泰式冷麵等，滿足消費者喜愛嘗鮮的味蕾，上市2周熱銷超過12萬份佳績。