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在地香料玩創意 南投仁愛農會推馬告冰淇淋

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉農會使用在地馬告，研發推出馬告冰淇淋。圖／仁愛鄉農會提供
南投縣仁愛鄉農會使用在地馬告，研發推出馬告冰淇淋。圖／仁愛鄉農會提供

「馬告（山胡椒）」是原鄉部落常見的辛香料，多被入菜用於香腸、烤肉及煮湯等，但南投縣仁愛鄉農會看準夏日冰品商機，將在地馬告、楊梅做為原料，推出馬告、楊梅多多2款冰淇淋，前者少了辣感帶檸檬香，後者滋味酸甜，各具風味。

仁愛鄉農會指出，「馬告」屬於樟科薑子屬，是山胡椒的一種，也是原住民傳統料理食材，通常在每年春季開花，夏季結果，目前已進入產季，由於其風味在清新中帶有胡椒、薑、檸檬的香氣，常被入菜做為辛香料，用在烤肉及蒸煮上。

而因馬告是辛香料被用來烹調，或搭配豬肉做成香腸，相關料理、產品大多是鹹的，但農會近年積極研發新產品，先是推出「馬告暗空生啤酒」，更看準民眾夏天愛吃冰消暑，今年顛覆民眾對馬告的想像，開發販售「馬告冰淇淋」。

農會人員表示，平時多被當成配角的「馬告」，此次成了主角，而其與牛奶原料等融合製成冰淇淋後，因有牛奶陪襯馬告辛香，嘗起來少了辣感，且更具原有的特殊檸檬香氣，但也有人覺得吃起來帶鹹味，但也因此凸顯香甜，口感多層次。

此外，仁愛鄉農會近年在部落推廣種植「三酸」青梅、檸檬、楊梅，除了依三酸特性指導入菜研發特色餐點，搭配部落文化推出觀光體驗遊程，更開發果乾、飲品、酵素等商品，其中楊梅屬新興新作物，為擴大其用途，推出楊梅冰淇淋。

仁愛鄉農會表示，楊梅果實嘗起來酸甜，生津止渴助消化，將其為原料結合乳酸菌，開發「楊梅多多冰淇淋」，因為吃起來酸酸甜甜，較受小朋友喜愛，而2款冰淇淋目前已於農會本部的五岳巴萊館、霧社巴蘭市集試賣，歡迎遊客購買嘗鮮。

南投縣仁愛鄉農會使用在地楊梅結合乳酸菌，研發推出「楊梅多多冰淇淋」。圖／仁愛鄉農會提供
南投縣仁愛鄉農會使用在地楊梅結合乳酸菌，研發推出「楊梅多多冰淇淋」。圖／仁愛鄉農會提供
南投縣仁愛鄉農會使用馬告、楊梅等在地農產品研發推出馬告、楊梅多多等2款冰淇淋。圖／仁愛鄉農會提供
南投縣仁愛鄉農會使用馬告、楊梅等在地農產品研發推出馬告、楊梅多多等2款冰淇淋。圖／仁愛鄉農會提供
「馬告（山胡椒）」是原鄉部落常見的辛香料，多被入菜用於香腸、烤肉及煮湯等。圖／仁愛鄉農會提供
「馬告（山胡椒）」是原鄉部落常見的辛香料，多被入菜用於香腸、烤肉及煮湯等。圖／仁愛鄉農會提供
南投縣仁愛鄉農會使用馬告、楊梅等在地食材研發推出馬告、楊梅多多等2款冰淇淋。圖／仁愛鄉農會提供
南投縣仁愛鄉農會使用馬告、楊梅等在地食材研發推出馬告、楊梅多多等2款冰淇淋。圖／仁愛鄉農會提供

農會 冰淇淋

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