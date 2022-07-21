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穿比基尼「第2鍋半價」！前鎮水產升級10種海鮮吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
前鎮水產新添加10種海鮮，菜單升級3.0。圖/海霸王提供
前鎮水產新添加10種海鮮，菜單升級3.0。圖/海霸王提供

海霸王集團旗下鍋物品牌「前鎮水產」，推出升級3.0版本，新增加白蝦、魷魚、小章魚、干貝、蛤蠣、東石鮮蚵等10款海鮮，通通採無限量供應。加價50元，還可升級「生魚片吃到飽」。另外7月27日至7月29日期間，女性著Bikini或半身泳裝、男生著吊嘎，還可享「第2鍋半價」的限時優惠。

前鎮水產提供有梅花牛、雪花牛、歐洲梅花豬，國產豬五花等6種肉品以及和風、石頭等4種湯頭，同步以自助吧無限提供多種當季蔬食及丸餃。此次升級3.0，則是新增南美白蝦、魷魚、小章魚、小花枝、花枝漿、鯰魚，還有干貝以及在地鱸魚、蛤蠣、東石鮮蚵，也是讓賓客無限享用，每人598元起。針對喜愛生魚片的饕客，加價50元，即可無限享用現點現切的生魚片，包括有東港鮪魚、台南旗魚等海味，讓民眾可以盡情大啖。

7月27日至7月29日期間，女生上身著Bikini或半身泳裝、男生著吊嘎，於門市參與社群拍照打卡活動，雙人同行即可享「第2鍋半價」優惠，且同樣可升級生魚片加價吃到飽活動。另外7月30日至8月15日，開鍋即可獲得「50元現金折抵券」，可供下次消費使用。

加價50元，可升級生魚片吃到飽。圖/海霸王提供
加價50元，可升級生魚片吃到飽。圖/海霸王提供
活動期間著比基尼，可享第2鍋半價的優惠。圖/海霸王提供
活動期間著比基尼，可享第2鍋半價的優惠。圖/海霸王提供

生魚片 吃到飽 梅花

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