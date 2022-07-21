穿比基尼「第2鍋半價」！前鎮水產升級10種海鮮吃到飽

海霸王集團旗下鍋物品牌「前鎮水產」，推出升級3.0版本，新增加白蝦、魷魚、小章魚、干貝、蛤蠣、東石鮮蚵等10款海鮮，通通採無限量供應。加價50元，還可升級「生魚片吃到飽」。另外7月27日至7月29日期間，女性著Bikini或半身泳裝、男生著吊嘎，還可享「第2鍋半價」的限時優惠。

前鎮水產提供有梅花牛、雪花牛、歐洲梅花豬，國產豬五花等6種肉品以及和風、石頭等4種湯頭，同步以自助吧無限提供多種當季蔬食及丸餃。此次升級3.0，則是新增南美白蝦、魷魚、小章魚、小花枝、花枝漿、鯰魚，還有干貝以及在地鱸魚、蛤蠣、東石鮮蚵，也是讓賓客無限享用，每人598元起。針對喜愛生魚片的饕客，加價50元，即可無限享用現點現切的生魚片，包括有東港鮪魚、台南旗魚等海味，讓民眾可以盡情大啖。