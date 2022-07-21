廖允杰重拾斯文形象 扮演童心未泯的「小王子」之父

「小王子」作為經典文學作品，在臺灣擁有大批書迷，長期臺灣耕耘音樂劇市場的C MUSICAL，今年則取得韓國原創的「小王子」音樂劇授權，將在臺灣以中文譯詞演唱，重現經典作品帶來的療癒能量。

偶像團體出身的廖允杰，擁有出眾的舞蹈與音樂創作實力。近年專注於音樂創作的而較少出現在螢光幕的他，去年（2021）則因為「全明星運動會」再次受到矚目。已經許久沒有戲劇作品的廖允杰，繼「向左走向右走」後，睽違四年演出音樂劇「小王子」，飾演法國經典文學作品的傳奇作者聖修伯里。劇中造型帥氣斯文、充滿書卷氣的扮相十分迷人。同時他也表示：「期待享受在音樂劇裡的真實互動，也希望可以跟觀眾一起在劇場找回初心。」

「小王子」音樂劇共計演出16場，每個角色皆有兩名演員扮演，呈現六種卡司組合。廖允杰與同樣飾演聖修伯里，同時也是本劇表演指導的黃浩詠師徒較勁，呈現截然不同的樣貌；並在韓國歌唱指導金仁馨的帶領下，展現異於流行歌曲的聲線與唱腔的歌唱技巧，讓不少粉絲相當期待。

六位演員三個角色CP截然不同。圖／C MUSICAL「小王子」音樂劇提供

音樂劇「小王子」由韓國HJ Culture獨家授權，中文版本將由C MUSICAL及聯合數位文創共同主辦，邀集一票優質音樂劇演員重新詮釋，包含台灣音樂劇一線名伶陳品伶、百變女王張擎佳、在音樂劇「阿堯Shemenayha!」嶄露頭角的李梓揚，以及「神不在的小鎮」徐浩忠，加上廖允杰、黃浩詠，六位演員分別飾演「聖修伯里、我、小王子」三個角色，不同卡司組合，呈現不同角色互動及CP感，多刷幾次也依舊新鮮。

韓版原創導演李泰雄（이대웅）近期也與臺灣製作團隊及演員以視訊方式進行排練，並預計將於10月份與作曲家Damiro一同來臺進行指導，屆時台韓雙方又會交流出什麼樣的火花，值得觀眾親蒞劇場觀賞C MUSICAL首齣韓版授權中文化音樂劇​「小王子」。購票請洽 udn售票網 、 OPENTIX 。

C MUSICAL首齣韓版授權中文化音樂劇​

「小王子」音樂劇」

演出地點｜台北水源劇場​

演出場次｜2022年10月8日至23日，共 16 場​

演出票價｜NT$900、1200、1500、2200元VIP藏書套票​

主辦單位｜C MUSICAL、HJ CULTURE（韓）、udnFunLife聯合數位文創​

售票請洽｜​

udn售票網 https://cmusical.pse.is/49thkd