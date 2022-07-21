梵克雅寶「白鑽變奏曲」高級珠寶 再現第一夫人熱愛
繼七月初發表Legend of Diamonds高級珠寶系列後，法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）再度發表了系列第二篇章：「白鑽變奏曲」（Legend of Diamonds）。從品牌1906年售出的第一件作品出發，途經芭蕾舞、1920年代的花環（Garland）美學、克萊斯勒大廈、文藝復興時期的Reticella針織領片等不同主題、最後化為82件令人動容的璀璨閃耀，展現珠寶世家的寫意、浪漫或輕快。
不容錯過的亮點首推一款Floraison de Diamants手鍊，由鋪鑲鑽石的白K金緞帶編織而成。手鍊不僅結合雪花式、軌鑲、爪鏤、花彩鑲與完封鑲等四種鑲嵌技法，並列平行或輕微重疊的白K金緞帶，更營造出生動自然的壓紋效果。Roaring Twenties與Chrysler系列則借鏡美國1920的「咆哮年代」與紐約知名克萊斯勒大廈（Chrysler）的裝飾藝術風格。包含Roaring Twenties可轉換式長項鍊、Chrysler耳環，將建築的雄偉與剛性，轉化頌讚今日女性的自信與堅毅；同時Roaring Twenties可轉換式長項鍊更使用一顆10.32克拉的DIF級2A型鑽石，整件項鍊並可轉化為三條短項鍊、三條長項鍊與兩條手鍊，共有八種風格變化可能。
優美的芭蕾舞作中，舞者身形後仰的「拱橋」最能體現人體的曼妙婀娜，而被譽為美國芭蕾舞之父的George Balanchine，其所創作、在1967年首演的舞作《珠寶》 則成為了Face à Face胸針的靈感泉源。兩個拱型胸針分別以玫瑰金、白金鑄造，並帶來造型與色彩的鏡射對照，主石更為兩顆重達1.54與1.53克拉的「3EX」圓形切割鑽石，展現了切割、對稱性和拋光上的無懈可擊。曾受美國「第一夫人」賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）喜愛、當時名為Flame、後改名Haricot的胸針，來到今日化作了New Haricot胸針，由於同時使用白金、玫瑰金兩種材質當成底座，更讓全數鑲嵌白鑽的胸針展現了婉約但別致的漸變層次，適合於正式晚宴等高級社交場所。
文藝復興時期流行的Reticella拉夫領片，則從過往的絲織品搖身一變「轉生」成Vagues Étincelantes白金鑽石項鍊，也似將高級訂製服進化成了高級珠寶。項鍊結構師法了梵克雅寶在1937年設計、曾在巴黎國際藝術與技術博覽會展出的Médicis項鍊，其柔美、有機的輪廓將讓項鍊的凹形結構在鎖骨窩處掀起一波以白鑽勾勒湧現的鑽石火光浪潮，並透過靈活的細緻鉸接結構，讓項鍊末端懸垂的水滴形切割鑽石隨身體律動、搖曳生姿。
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