梵克雅寶「白鑽變奏曲」高級珠寶 再現第一夫人熱愛

繼七月初發表Legend of Diamonds高級珠寶系列後，法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）再度發表了系列第二篇章：「白鑽變奏曲」（Legend of Diamonds）。從品牌1906年售出的第一件作品出發，途經芭蕾舞、1920年代的花環（Garland）美學、克萊斯勒大廈、文藝復興時期的Reticella針織領片等不同主題、最後化為82件令人動容的璀璨閃耀，展現珠寶世家的寫意、浪漫或輕快。

不容錯過的亮點首推一款Floraison de Diamants手鍊，由鋪鑲鑽石的白K金緞帶編織而成。手鍊不僅結合雪花式、軌鑲、爪鏤、花彩鑲與完封鑲等四種鑲嵌技法，並列平行或輕微重疊的白K金緞帶，更營造出生動自然的壓紋效果。Roaring Twenties與Chrysler系列則借鏡美國1920的「咆哮年代」與紐約知名克萊斯勒大廈（Chrysler）的裝飾藝術風格。包含Roaring Twenties可轉換式長項鍊、Chrysler耳環，將建築的雄偉與剛性，轉化頌讚今日女性的自信與堅毅；同時Roaring Twenties可轉換式長項鍊更使用一顆10.32克拉的DIF級2A型鑽石，整件項鍊並可轉化為三條短項鍊、三條長項鍊與兩條手鍊，共有八種風格變化可能。

優美的芭蕾舞作中，舞者身形後仰的「拱橋」最能體現人體的曼妙婀娜，而被譽為美國芭蕾舞之父的George Balanchine，其所創作、在1967年首演的舞作《珠寶》 則成為了Face à Face胸針的靈感泉源。兩個拱型胸針分別以玫瑰金、白金鑄造，並帶來造型與色彩的鏡射對照，主石更為兩顆重達1.54與1.53克拉的「3EX」圓形切割鑽石，展現了切割、對稱性和拋光上的無懈可擊。曾受美國「第一夫人」賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）喜愛、當時名為Flame、後改名Haricot的胸針，來到今日化作了New Haricot胸針，由於同時使用白金、玫瑰金兩種材質當成底座，更讓全數鑲嵌白鑽的胸針展現了婉約但別致的漸變層次，適合於正式晚宴等高級社交場所。