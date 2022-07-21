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樂桃9月22日重啟東京台北航線 即日起可訂票
樂桃航空今日宣布將於9月22日起重啟東京（成田）-台北（桃園）航線的運營，想出國旅遊的民眾即刻起就可以上網訂票，這也是樂桃在疫情後復飛的第三條國際航線。
本次樂桃東京-台北線搭乘日期為9月22日至10月29日，東京-台北航班編號MM629，每周四、六飛航；回程台北-東京航班編號MM622，為每周五、日飛航，為紅眼航班。MM622表定於日本時間上午6時50分抵達東京成田機場，等於一落地就可開始一天的旅程！
樂桃航空表示，東京（成田）-台北（桃園）自2021年3月27日起，暫停約一年半後首次恢復運營，預計每周提供兩個往返航班。這是繼已宣布的大阪（關西）-首爾（仁川）和台北（桃園）航線之後，第三條恢復的國際航線。
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