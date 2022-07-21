小米搶攻寵物市場 智慧寵物餵食器、飲水機化身毛孩保母 全套入手只要3,790元

功能實用、價格又實惠的小米智慧家電系列，再推一系列新品，除了小尺寸租屋族友善的全新Xiaomi智慧顯示器A2系列，以及輕量高效能的Xiaomi超輕量無線吸塵器之外，還有首度在台登場的Xiaomi智慧破壁調理機，以及品牌首度跨足寵物領域推出的Xiaomi智慧寵物餵食器及Xiaomi智慧寵物飲水機，為寵物照護提供全新的智慧解決方案，提供更多元的智慧產品滿足不同風格、成員需求的，涵蓋居家生活全場景。

這次最受矚目的新品，肯定是智慧寵物餵食器及智慧寵物飲水機，在這個什麼都想要用智慧家電來解決的時代，以更智慧且便利的方式為寵物餵食、日常飲水提供解決方案，肯定是許多飼主的最大心願。Xiaomi 智慧寵物餵食器可搭配米家App，設定自動餵食的固定時間及數量；透過內建的2組感應器，還可即時智慧監控剩餘的食物及分糧狀態，並在食物短缺或錯誤時以機身的指示燈及米家App提醒。機身可儲存約1.8kg的乾飼料，輕鬆應對飼主日常外出或短途旅行的需求；即使沒電或網路斷線，透過內建的緊急電源供應系統，也能依據已儲存的餵食排程按時出糧，不怕毛小孩挨餓。

而智慧寵物飲水機則是提供2L大容量，採用循環水路設計，搭配7°科學飲水斜角持續提供活水；還有4階段高效深層過濾系統，可確保水質健康可口。在拆卸清潔、靜音設計上也都有用心，讓飼主更方便維護且日常生活不受額外噪音干擾，當然也都可以透過米家App進行各種功能設定與接收提醒。

疫情之下居家料理需求持續旺盛，具備冷熱多功能的Xiaomi智慧破壁調理機，讓民眾不管廚藝好不好都可以輕鬆完成多種飲料、湯品。具備調配、榨汁、冷熱雙模式混拌和攪碎冰塊等多項功能，搭配1,600ml大容量高硼矽酸鹽玻璃壺，底部還內建加熱功率500W的加熱板裝置，可輕鬆製作出冰沙、果汁、湯品等多款營養美味點心。智慧破壁調理機提供9種速度設定，厚實銳利的鋸齒狀不銹鋼刀片，可進行多角度切碎和徹底混拌，即使是硬質食材也能輕鬆提供細緻的口感。