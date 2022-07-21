2022 漫博會 羚邦動畫周邊 強勢登場

羚邦在2022漫畫博覽會上持續創造新花樣，推出大受矚目《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《排球少年!!》多款設計感滿載的新創商品，新代理動畫《影子籃球員》十週年系列商品，《電影版 搖曳露營△》預售套票搶先開賣，以及《遊戲人生》、《OVERLORD》等作新品報到，熱烈鎖定廣大粉絲的目光！

在台突破2.3億票房的《劇場版咒術迴戰0》關注度爆棚！漫博現場推出劇場版壓克力立牌配對組：純愛款、摯友款及一年級同學款，還有狗卷家紋款式漁夫帽等新品；TV動畫版亦有縮小版校服造型壓克力鑰匙圈、方形胸章等極具創意巧思的隨身小物。

孕育咒術師人才的「東京都立咒術高等專門學校」校名鑰匙圈，充滿古樸與神祕感；而最能抵擋夏日豔陽與午後雷陣雨的傘更被做成了「帳」，讓你如受咒力加持，不受烈日、暴雨所苦，這樣的「咒具」還不買一支試試？

8/1將上架全新兩集OVA，並於十月放送動畫第六季的《我的英雄學院》，推出大受好評的劇場版潛行戰鬥服壓克力立牌、方形胸章及長抱枕；動畫版則有新型的五款方形胸章，讓你一次帶回家！

擁有強大粉絲號召力的《排球少年!!》，本次採用新圖素雨季主題，設計出烏野、音駒、稻荷崎三校的雙人壓克力立牌，以及搭配雨傘形狀的壓克力鑰匙圈、烏野的長抱枕讓你一把抱住十個球員，簡直物超所值！

烏野的最強怪人快攻組合：日向和影山化身烏鴉造型存錢筒，擺放在書桌或辦公桌自成可愛療癒的一角，將來要買「排球少年」周邊就從這裡挖。

嚴峻疫情下，排民們也要懂得保護自己！羚邦貼心推出烏野高校的醫療口罩組，除了有烏鴉、羽毛共三款口罩（每款十入），還附加乙個「飛吧」方形帆布口罩包，讓備份口罩不怕無處可放，隨時都可更換新款，是最划算的必買組合商品！

光與影交織的熱血籃球動畫《影子籃球員》，今年風光邁向十週年！締造無人能及的傳說，被譽為奇蹟世代的帝光中學籃球隊，也完整呈現每個角色的壓克力立牌等系列商品，更有十週年主視覺的大桌墊，全部擺放，七彩繽紛有氣勢！

睽違四年的新作動畫《OVERLORD》第四季已在7月磅礡開播，骨王挾帶高貴美人雅爾貝德、絕世美少女夏提雅、戰鬥女僕娜貝拉爾等人回歸，這次推出符合華麗奇幻虛擬世界風的大桌墊及造型胸章，數量有限的雅爾貝德長抱枕，就在漫畫博覽會場中，等著粉絲將她帶回家！

【2022第二十一屆漫畫博覽會】

日期：2022/7/28(四)～8/1(一)