限3天！肯德基套餐6折、現省276元 瓦城享冰品買1送1
「肯德基」自7月22日至7月24日期間，限時3天推出「仲夏雞省大餐」優惠，，原價695元，6折優惠價419元。另外肯德基線上預約快取1+1方案，再推出購買XL套餐，加1元多1顆原味蛋撻的優惠。至於瓦城針對旗下的瓦城、非常泰、時時香等6個品牌，推出好康三部曲，有機會享冰品買1送1、明星菜招待券，並抽中RIMOWA登機箱。
本次肯德基推出的「仲夏雞省大餐」方案，內含有咔啦脆雞6塊、香酥脆薯（中）1份、原味蛋撻6顆+ 百事可樂1瓶，原價695元，只要報出優惠代碼「40351」或出示優惠碼畫面，就可享優惠價419元，現省276元。除此之外，肯德基也推出5款優惠券套餐，包括有咔啦雞腿堡、咔啦脆雞、香酥脆薯、可樂的組合，原價291元，優惠價199元，其他方案原價124～360元，優惠價79～299元。
除此之外，肯德基線上預約快取1+1活動，也加碼推出「購買XL套餐，加1元多1顆原味蛋撻」的優惠。另外「夏日甜蜜點心組」，一次可吃到原味蛋撻禮盒、草莓大福4顆、瓶裝可樂1瓶，優惠價300元。
同樣為民眾消暑，瓦城泰統集團集結旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN及月月Thai BBQ，推出「歡遊美味大賞。好康三部曲」，活動期間至6大品牌內用消費，不限金額就可獲得電子兌換券，可享3重優惠。
9月11日前，憑券至6品牌消費滿1,500元，就可享「冰品買1送1」。包括瓦城的「摩摩喳喳」、月月Thai BBQ的「椰子冰淇淋摩摩喳喳」，或是1010湘的「黑芝麻椰汁西米露」。另外LINE官方帳號也會於9月12日送出明星菜色招待券，包含酸辣公仔麵、泰式炒河粉、東安仔雞等品項，9月30日前，平日內用消費滿額即可憑券兌換。最後在9月22日，也將抽獎贈出價值24,400元的「RIMOWA Essential Cabin精品登機箱」。
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