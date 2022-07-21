熱賣保證HELLO KITTY 攜手資生堂乳霜王百優推聯名禮盒

堪稱是熱賣保證的HELLO KITTY，又有全新聯名合作了！為慶祝資生堂150周年，三麗鷗家族與最暢銷熱賣的百優精純乳霜，聯手推出超限量聯名商品與禮盒，超強禮盒中加碼送贈品，根本就是要人全部都要買單啊！

此次三麗鷗家族賣出當紅明星HELLO KITTY、MY MELODY，搭配著熱銷超過30年的百優精純乳霜，每3分鐘就能賣出1坪，有著超級生化玻尿酸，為肌膚補水保濕，並有著麵包酵母抗老精萃，讓肌膚全面彈嫩Q透亮。

此次聯名包括有禮盒、摺疊傘與隨身杯，在全台專櫃、官網旗艦店、專門店、MOMO官方旗艦店、屈臣氏、康是美、寶雅門市，消費滿4,800元（內含1組精純乳霜正貨），可獲得Hello Kitty聯名摺疊傘或My Melody聯名隨身杯。