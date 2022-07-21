「深夜裡的法國手工甜點」快閃店來了 Global Mall獨賣

Global Mall板橋車站7月的每周六日將於2F戶外打造「夏日微醺市集」，充斥著日本祭典感，規畫三大特色，不僅有近20攤的酒品、甜點、飲品、日式雜貨小物、手工飾品等特色內容主題市集，還舉辦各式音樂表演，並推「夏日酷碰券」超值優惠，會員消費滿99元加上扣9點點數可兌換1本，即可享多家餐飲包括一幻拉麵X胡同居酒屋、京都勝牛、The Chips、好滴咖啡等指定酒類買一送一等，中和店甚至有「深夜裡的法國手工甜點」快閃店。

Global Mall表示，他們這次同時設有多個打卡點，2樓戶外掛上近千面的日式掛旗及燈籠，隨風飄揚的旗海，加上鳥居造景打卡點，還能拿著啤酒道具拍照，就像是一秒來到日本夏日祭典一樣，令人沉醉其中且回味不已。此外，因應炎炎夏日，還集結館內多家餐飲推指定平日下午時段飲品或冰品買一送一，包括COLD STONE、龜記、珊瑚橘、二吉軒、哈肯舖及小南門等。

Global Mall指出，許多民眾都很懷念懷念小時候的跳格子、紙娃娃或是彈珠台，Global Mall即日起至7月27日將推出「互動玩具展」，提供各世代玩具的童年回憶，包括可以比賽較勁的陀螺、扯鈴、四驅車、跳棋，還有懷舊彈珠台、電動釣魚盤、趣味沙畫等超過近20種玩具，吸引親子共同互動體驗，重溫兒童回憶。

Global Mall提到，從網路起家、充滿神秘感的甜點店「深夜裡的法國手工甜點」也將期間限定快閃新北，即日起至7月24日將在Global Mall新北中和1樓登場，早上11點至晚上10點不僅品嚐得到熱賣超過10萬條、超人氣的「北海道重乳酪蛋糕」，包括原味、藍莓、焦糖口味，還有草莓、抹茶新口味，推薦價340元起，同時也有多種常溫餅乾、磅蛋糕等，甚至晚上6點後也能同步買到和本店新鮮出爐的塔類甜點。