「深夜裡的法國手工甜點」快閃店來了 Global Mall獨賣
Global Mall板橋車站7月的每周六日將於2F戶外打造「夏日微醺市集」，充斥著日本祭典感，規畫三大特色，不僅有近20攤的酒品、甜點、飲品、日式雜貨小物、手工飾品等特色內容主題市集，還舉辦各式音樂表演，並推「夏日酷碰券」超值優惠，會員消費滿99元加上扣9點點數可兌換1本，即可享多家餐飲包括一幻拉麵X胡同居酒屋、京都勝牛、The Chips、好滴咖啡等指定酒類買一送一等，中和店甚至有「深夜裡的法國手工甜點」快閃店。
Global Mall表示，他們這次同時設有多個打卡點，2樓戶外掛上近千面的日式掛旗及燈籠，隨風飄揚的旗海，加上鳥居造景打卡點，還能拿著啤酒道具拍照，就像是一秒來到日本夏日祭典一樣，令人沉醉其中且回味不已。此外，因應炎炎夏日，還集結館內多家餐飲推指定平日下午時段飲品或冰品買一送一，包括COLD STONE、龜記、珊瑚橘、二吉軒、哈肯舖及小南門等。
Global Mall指出，許多民眾都很懷念懷念小時候的跳格子、紙娃娃或是彈珠台，Global Mall即日起至7月27日將推出「互動玩具展」，提供各世代玩具的童年回憶，包括可以比賽較勁的陀螺、扯鈴、四驅車、跳棋，還有懷舊彈珠台、電動釣魚盤、趣味沙畫等超過近20種玩具，吸引親子共同互動體驗，重溫兒童回憶。
Global Mall提到，從網路起家、充滿神秘感的甜點店「深夜裡的法國手工甜點」也將期間限定快閃新北，即日起至7月24日將在Global Mall新北中和1樓登場，早上11點至晚上10點不僅品嚐得到熱賣超過10萬條、超人氣的「北海道重乳酪蛋糕」，包括原味、藍莓、焦糖口味，還有草莓、抹茶新口味，推薦價340元起，同時也有多種常溫餅乾、磅蛋糕等，甚至晚上6點後也能同步買到和本店新鮮出爐的塔類甜點。
Global Mall表示，像是招牌濃郁不甜膩的「生巧克力塔」推薦價340元、「超厚層生巧克力塔」推薦價460元，或是鮮果清爽滋味與乳酪奶香完美融合的「白色乳酪芒果塔」推薦價460元、「乳酪三重奏水果可麗塔」推薦價690元，或是顆粒層次分明、馥郁香甜的「歐洲小藍莓塔」推薦價390元，來趟夏季甜點滿足之旅。歡慶快閃，還推有免費試吃活動，每日於指定時段現場完成打卡及指定條件，即可兌換限量甜點試吃1份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言