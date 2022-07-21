與廢棄水管、磚塊共舞 西班牙「物件女王」舞進北藝

舞者舞動水管和掛在身上的磚塊，身體和物件構成奇妙的畫面，搭配物件發出的聲響，形成令人驚奇的視覺和聽覺經驗。「這些都是人們丟棄的物件，我希望舞者從這些廢棄物件學新的東西，賦予它們新的價值。」西班牙編舞家瑪芮娜‧麥斯卡利新作「異托邦喧嘩．沉默不再」，帶領台灣「舞蹈空間」舞者一起探索疫情下的世界，八月在台北表演藝術中心演出，這也是北藝中心國際共製的第一件作品。

瑪芮娜擁有「物件女王」美譽，擅長將她關注的議題化為具有生命力的物件，帶領舞者透過田野調查進行探索與發展，一起創作出幽默又引人深思的作品。這是她第六度來台，與長期合作的台灣舞團「舞蹈空間」深度交流。新作將在北藝中心藍盒子劇場，以四面舞台打造表演者與觀者共感的沈浸式演出，讓台上台下都能透過舞蹈一吐疫情所帶來的鬱悶感。

新作「異托邦喧嘩．沉默不再」由北藝中心和西班牙花市劇場及荷蘭科索劇院跨國共製。瑪芮娜帶著台灣舞者在地景中尋找遭廢棄的物件如磚塊、水管，舞者必須學習用身體探索這些物件，和她一起發展作品。瑪芮娜也邀請法國音景設計達米安‧巴贊來台，將舞者蒐集的廢棄物件延伸出晶瑩剔透的音質，以台灣特色景觀及聲音為動力與動能，引導觀眾進入這個特別的旅程。

「每個舞者都是單獨的個體，放在一起卻是和諧的整體。」她表示，此次合作的台灣舞者以手作裝置開發出結合音效並具有個人特色的動作，發展出與歐洲首演版幾乎完全不同的內容，讓她相當驚喜。