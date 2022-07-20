以畢卡索7位情人為題 SPEY X畢卡索聯名系列限量發行

百年古老威士忌品牌詩貝（SPEY）與畢卡索集團攜手，推出「SPEY X PICASSO聯名系列」，以極致的釀酒工藝結合大師畢卡索雋永的藝術結晶，為全球威士忌愛好者帶來全新的夢幻逸品，系列首款「夢」即日起至7月25日，以預購方式限量開賣，每瓶原價1,599元，預購價1,500元，每人限購2瓶。

「SPEY X PICASSO聯名系列」，以畢卡索的7位情人為主題，傳奇藝術家眼中不同的美及繪畫事業的繆思女神，同時也是詩貝哈維特家族250年來對威士忌深刻的愛和守護，藉此歌頌偉大藝術的靈感泉源，人類最真摯的情感「愛」，全系列共有七款，相當具收藏的價值。

作為本系列首發款，SPEY選擇畢卡索為情人Marie-Thérèse Walter 所創作的畫作「夢」為主題，此畫作在2013年以1.55億美元成交，成為當今世界上最昂貴的畫作之一。