亞伯樂100%初次填裝波本桶原酒全球第六批次 首獻台灣

蘇格蘭威士忌精品亞伯樂（Aberlour），向來強調手工、小批次、非冷凝過濾，繼2019年首次推出A'Bunadh Alba Bourbon Barrel波本桶原酒後，2022年的全球第六批次，終於限量來台，為台灣的威士忌愛好者們，帶來舌尖上的絕頂饗宴。

「A'Bunadh首選原桶」，堪稱是最「原汁原味」的亞伯樂精選之作。身為威士忌老饕公認的「雙桶熟成專家」，亞伯樂是將雪莉桶、波本桶兩種完整熟成的酒液進行調和以達到最平衡的風味；前者帶有豐富的香料、榛果、巧克力、熱帶水果的感受，後者則帶有奶油、焦糖、香草、堅果的聯想。「A'Bunadh首選原桶」先前已經推出過雪莉桶原酒版本（A'Bunadh Oloroso Sherry Butt），並強調100%初次填裝雪莉桶、飽滿深色水果熟成，其靈感來自復刻1898年酒廠的原始酒液、至今已獲25面金獎，並已創造出73批次。

2022年首次在台上市的A'Bunadh Alba百分百初次填裝波本桶原酒，正是亞伯樂身為「雙桶熟成專家」中、風味「第二男主角」的堂堂登台。其特色為使用100%初次裝填波本桶，除了酒液呈現淡雅的金黃色，更帶出奶油、輕盈、果香的特點，更是市面上少見的純波本桶蘇格蘭單一麥芽威士忌原酒，酒款不僅是現任調酒師的全新重量級作品，也帶給威士忌愛好者最直接、原始、鮮明的風味感受，更將100%完整展現亞伯樂對波本桶風味的手工工藝之美。

因應A'Bunadh Alba百分百初次填裝波本桶原酒上市，亞伯樂聯手米其林餐盤推薦餐廳50/50 Cuisine Française，於7月27日至8月14日舉辦伯樂讀酒品酩會，邀您一起悅讀伯樂享酩家體驗（Accupass報名）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康